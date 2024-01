Reprodução/Instagram - 01.01.2024 Davi Lucca se acidenta jogando futebol

Na noite do último domingo (31), Neymar Jr . reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a chegada de um novo ano. Mas o jogador de futebol acabou passando um perrengue com seu primogênito, Davi Lucca, que sofreu um pequeno acidente enquanto jogava futebol após a celebração. Em suas redes sociais, o atleta esclareceu o ocorrido.

Por meio dos stories do Instagram, Neymar apareceu ao lado do garoto para brincar com a situação: “2024 começamos assim, quer ficar dando bicicleta?”, o atleta relatou que Davi se machucou enquanto tentava praticar manobra em seu esporte. O menino também entrou na brincadeira: “Olha, começamos bem”, disse o herdeiro do craque.

No registro, o garoto exibiu um olho roxo e um curativo na região, sem detalhar se precisou ir ao hospital ou levar pontos após o ferimento. Na sequência, Neymar tranquilizou os seguidores ao mostrar uma selfie do filho brincando com alguns amiguinhos: "Meus crias", escreveu o jogador para revelar que o susto havia passado.

Além disso, pai e filho aproveitaram as festividades de fim de ano para lançar o tradicional "nevou" . Neymar Jr. decidiu aderir à moda e transformou seu visual ao lado de seu primogênito, Davi Lucca. O garotinho também entrou na tendência e clareou ainda mais seus fios, que já são naturalmente loiros.