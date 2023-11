Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Alexandre Correa e Ana Hickmann





Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de violência contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.



A Justiça negou o pedido de divórcio de Ana Hickmann a partir da Lei Maria da Penha. A decisão foi do juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo. Enio Martins Murad, advogado de Alexandre Correa, confirmou a informação nesta quarta-feira (29).





Segundo o g1, o advogado informou que o pedido de divórcio litigioso vai tramitar pela Vara de Família. A apresentadora contou que pediu o divórcio do empresário pela Lei Maria da Penha em entrevista ao "Domingo Espetacular", na Record , onde pontuou que o processo seria mais rápido desta maneira.

"A Lei está para nos proteger. Foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso e tantas outras que também foram vítimas. Dou notícias sobre isso todos os dias no 'Hoje em Dia'. A Lei é cada vez mais forte e me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos de proteção, ainda bem. É [um divórcio] muito mais rápido, porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode mais existir", relatou.





A advogada Vanessa Paiva explicou ao iG Gente que um pedido de divórcio comum e aquele que ocorre a pela Lei Maria da Penha se diferenciam pela agilidade do processo. A especialista em direito de família e direito da mulher apontou que a lei passou a valer em 2019, sob o entendimento de que o Estado deveria proteger a vítima de violência doméstica do agressor, evitando que ela permanecesse em vínculo matrimonial com ele.

Além da decisão da Justiça sobre o caso de divórcio, Alexandre abriu medidas judiciais paralelas contra Ana. O empresário processa a apresentadora por alienação parental, a acusando de dificultar a convivência dele com o filho, e ainda pede a revogação parcial da medida protetiva, que o impede de frequentar a empresa do ex-casal e se apresentar de Ana e os respectivos familiares.

Agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia. Correa fechou uma porta de correr durante a briga, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", Ana Hickmann comentou a postura agressiva de Alexandre e citou outros aspectos do relacionamento abusivo que viveu com o empresário, da pressão estética ao controle financeiro. A apresentadora também citou uma dívida que o marido escondeu dela e a existência de uma investigação que ocorre contra Correa, por fraude, desvio e falsidade ideológica.

