Reprodução Bárbara Evans atualiza estado do filho recém-nascido internado na UTI

A influenciadora Bárbara Evans apareceu nos Stories do Instagram nesta terça-feira (28) para atualizar o estado do filho Álvaro, que está internado na UTI. Na última segunda, ela deu boas-vindas aos gêmeos Álvaro e Antônio, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro.



Na rede social, a ex-peoa de "A Fazenda" revelou que o filho recém-nascido está estável e que já deveria ir para o quarto em breve. Além disso, o pequeno sairia dos aparelhos.

"Hoje mesmo ele já vem para o quarto dormir com a gente, ou amanhã de manhã. Ele está ótimo, mamando o colostinho da mamãe. O Antônio está aqui também. Estou ansiosa para tirar foto dos dois juntos, estamos achando que eles são muito iguais e só o queixinho muda", comentou.

Bárbara Evans também revelou que a previsão para a família ter alta hospitalar está prevista para sexta-feira.

A chegada dos novos herdeiros foi anunciada no Instagram da modelo. "Meus meninos chegaram! 27/11/2023 - 34 semanas e 3 dias. Álvaro: 2.356g, 45cm, às 14:08. Antônio: 2.090g, 44cm, às 14:10", detalhou.

Além dos novos membros, Bárbara e Gustavo Theodoro são pais de Ayla, de 1 ano e 7 meses.