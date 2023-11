Detalhes da agressão

Alezinho presenciou a parte verbal da discussão e Ana pediu para a empregada retirá-lo do local. Ela repetiu que chamaria a polícia caso ele fosse "para cima dela", até que Correa a agarrou na tentativa de impedi-la. A apresentadora gritou por socorro e conseguiu se desvincilhar do empresário, fugindo para a cozinha enquanto estava com "muito medo" dele. Nesse momento, o casal teve um embate na porta de correr do local e ele usou o objeto para agredir Hickmann. Cachorros latiam na área e um deles protegeu Ana, após um pedido dela. Alexandre ameaçou pular a janela quando a esposa chamou a polícia.