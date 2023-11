Reprodução / Instagram Ana Hickmann e marido, Alexandre Correa





Alexandre Correa foi acusado de agredir a esposa, Ana Hickmann, no imóvel do casal em Itu, no interior de São Paulo. Segundo informações do jornalista Leo Dias, a agressão teria acontecido neste sábado (11) e a polícia teria sido acionada após o caso.





A ocorrência na Delegacia Central da cidade teria ocorrido por volta das 16h30. Ainda de acordo com Dias, a apresentadora "estaria muito machucada e tentou dar depoimento em casa, mas precisou ir até a delegacia por exigência do delegado do caso".

O empresário rebateu a acusação ao jornalista e negou ter agredido a companheira, explicando que não estava em Itu. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Vim para São Paulo para resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", declarou na madrugada deste domingo (12).

"A Ana está dormindo. Nem posso acordá-la, ela trabalha demais. Nem vou acordá-la a essa hora, 1h da manhã para tratar de um assunto desse. Isso é fantasioso", completou. Hickmann não fez um pronunciamento oficial sobre o caso. O iG Gente tentou contato com a equipe da apresentadora, mas não teve retorno até o momento.

