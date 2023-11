Reprodução/Instagram Lucas Souza responde acusação de que falava com homens enquanto casado

Lucas Souza participou do podcast “Link Podcast” e colocou um ponto final nos boatos sobre o fim do relacionamento com Jojo Todynho.

Enquanto o militar estava confinado em “A Fazenda 15”, a cantora disse que pediu o divórcio por ter encontrado conversas do rapaz com outros homens, além de o acusar de pagar R$10 mil para alguém que o viu comprando drogas.

Ao ser questionado sobre as acusações da ex, Lucas não negou e também não confirmou as informações. “Não vou mais falar, não vou mais me pronunciar, porque a cada pronunciamento a gente sem querer acaba deixando uma deixa que vem vindo ano após ano. Todo mês, depois da nossa separação, acontecem coisas”, explicou.

O ex-Fazenda afirmou não querer fazer nenhum tipo de acusação contra a ex e a elogiou: “O meu posicionamento sobre a Jojo é único: 'Jojo, tenho gratidão por você'. Foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi um relacionamento que só me amadureceu. Tive meus erros com você, como imaturidade e como garoto.”

Lucas também disse que gostaria de se encontrar com Jojo pessoalmente para pedir desculpas pelas atitudes imaturas que teve durante o relacionamento, mas não expôs quais foram.