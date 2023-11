Reprodução Ana Hickmann disse que foi agredida pelo marido, Alexandre Correa









Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Ana Hickmann detalhou as agressões que sofreu do marido, Alexandre Correa, no último sábado (11), em Itu, interior de São Paulo. A apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido, por lesão corporal e violência doméstica. No documento, ela afirmou que foi agredida com cabeçadas e que teve o braço pressionado por uma porta.





Segundo informações do g1, as agressões aconteceram na tarde de sábado, na casa do condomínio onde o casal mora. Ana expôs às autoridades que estava junto ao filho de 10 anos e outros funcionários no imóvel quando uma discussão com Alexandre começou. A confusão teria assustado a criança, que deixou o espaço.



O BO informa que, após a briga, o empresário pressionou a apresentadora contra a parede e a agrediu com cabeçadas. Hickmann conseguiu se afastar e pegar o celular em uma área externa da casa, para ligar a polícia. Nesse momento, Correa fechou uma porta de correr, que pressionou o braço da esposa.



Segundo a Polícia Militar, Ana Hickmann foi sozinha até a Santa Casa de Itu, passou pelo atendimento médico e foi liberada. Por conta da agressão, a apresentadora precisou colocar uma tipoia em um braço. Ela foi escoltada pela polícia até a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que as autoridades foram acionadas após um "desentendimento" entre o casal. O comunicado da equipe ressalta que a apresentadora está bem. Veja abaixo a nota na íntegra:

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Alexandre nega agressões

Na madrugada deste domingo (12), Alexandre Correa negou que agrediu a esposa e afirmou que não estava na cidade. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Vim para São Paulo para resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", disse ao jornalista Leo Dias.

"A Ana está dormindo. Nem posso acordá-la, ela trabalha demais. Nem vou acordá-la a essa hora, 1h da manhã para tratar de um assunto desse. Isso é fantasioso", completou.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento.

