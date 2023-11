Reprodução/Instagram - 12.11.2023 Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann





Alexandre Correa abriu um processo contra Ana Hickmann por alienação parental nesta segunda-feira (27). O empresário acusa a apresentadora de supostamente estar dificultando a convivência dele com o filho que tem com a ex-esposa, Alezinho, após o caso de agressão em 11 de novembro.





As informações são da jornalista Mônica Bergamo, que também expôs outra medida judicial de Correa contra Hickmann. O empresário pede a revogação parcial da medida protetiva, que o impede de frequentar a empresa do ex-casal e se apresentar de Ana e os respectivos familiares.

Os advogados pedem que Alexandre tenha acesso à sede da empresa, ressaltando que ele é dono de 50% dos negócios. "No meu ponto de vista, existe um abuso de poder. Ela conseguiu por meio da [lei] Maria da Penha proibir ele de trabalhar na empresa em que ele também é dono. Ela fica na Record das 8h ao meio-dia. Então, por exemplo, ele pode trabalhar na sede da empresa neste horário", afirmou Enio Martins Murad, advogado que representa o empresário.

O advogado ainda comentou a questão envolvendo o contato de Correa com o filho de dez anos: "Ele está proibido genericamente de falar com parentes, amigos e funcionários e de frequentar o seu próprio trabalho, a sua própria casa e de ver o filho. Isso, para mim, é um abuso muito maior do que o discurso que ela tem empregado".

Na manhã desta terça-feira (28), Alexandre Correa ainda informou os seguidores nas redes sociais que viu o filho a partir de uma chamada de vídeo. O empresário fez o contato após permissão de Ana Hickmann, quem ele elogiou por ser "cordial".

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de violência contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia. Correa fechou uma porta de correr durante a briga, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira. No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular" , Ana Hickmann comentou a postura agressiva de Alexandre e citou outros aspectos do relacionamento abusivo que viveu com o empresário, da pressão estética ao controle financeiro.

