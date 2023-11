Reprodução/Instagram - 12.11.2023 Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann





Este texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.



Após a apresentadora Ana Hickmann detalhar as agressões que sofreu do marido , Alexandre Correa, no último sábado (11), em Itu, interior de São Paulo, ele se manifestou em suas redes sociais.

A apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido, por lesão corporal e violência doméstica. No documento, ela afirmou que foi agredida com cabeçadas e que teve o braço pressionado por uma porta.

Antes, na madrugada de 12 de novembro, Alexandre negou as agressões à companheira e disse que não estava na cidade. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Vim para São Paulo para resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", disse ao jornalista Leo Dias.

Contudo, em postagem recente, ele confirma que brigaram, dizendo que houve um "desentendimento", com Hickmann. Alexandre ainda disse que as cabeçadas "inveridicamente está sendo vinculado na imprensa".

Porém, o Boletim de Ocorrência informa que, após a briga, o empresário pressionou a apresentadora contra a parede e a agrediu com cabeçadas. Hickmann conseguiu se afastar e pegar o celular em uma área externa da casa, para ligar a polícia. Nesse momento, Correa fechou uma porta de correr, que pressionou o braço da esposa.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: