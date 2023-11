Reprodução - Record - 26.11.2023 Ana Hickmann

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie]

A apresentadora Ana Hickmann desabafou do caso de agressão física que sofreu do ex-marido, Alexandre Corrêa, no dia 11 de novembro deste ano. No forte relato, Hickmann afirmou que as brigas na relação eram comuns, confirmou que Alexandre Correa só parou a sequência de agressões após ela ligar para a polícia e citou uma investigação de fraude e falsidade ideológica contra o empresário.



Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, neste domingo (26), Ana Hickmann detalhou pela primeira vez o episódio da agressão. Ana confirmou que a confusão começou após o almoço de sábado (11), quando ela tentou explicar ao filho algumas mudanças que aconteceriam na vida da família sobre o padrão de vida.

"Por conta dessa conversa e de outras coisa que aconteceram antes, a briga começou, fui achincalhada pelo Alexandre, começou com uma briga verbal e acabou terminando do jeito que o Brasil descobriu", começou Ana Hickmann.

A apresentadora do "Hoje em Dia" revelou que Alexandre Corrêa não queria que o filho do casal, Alezinho, soubesse dos problemas financeiros da família, o que resultou na agressão. "Ele [Alexandre] começou a reclamar de que eu não tinha o direito de falar com meu filho, que a gente não ia perder nada, que eu era louca, que tava traumatizando o menino. Admiti os problemas, ele não gostou e nisso a briga começou ficar mais acalorada, o Alezinho começou a gritar, pedindo 'parem', porque essas brigas verbais eram constantes dentro de casa. O Alezinho correu para a piscina, o Alexandre seguiu o Alezinho, falando 'sua mãe é louca, ela tem que parar com isso'. E eu: 'para com isso, você está criando mais uma vez uma mentira', e aí o negócio começou a esquentar, foi onde eu pedi para a empregada levar o Alezinho para a parte de trás da casa", desabafou Hickmann.



Que pesadelo a Ana Hickmann viveu! pic.twitter.com/NAcxz8SOxt — PEDRAO (@Itspedrito) November 27, 2023

A apresentadora relembrou a agressão que sofreu de Alexandre Correa . Segundo Hickmman, uma das agressões do ex-marido fez com que ela perdesse o movimento do braço. "Ele começou a perder o controle mais ainda e eu comecei a gritar, pedindo socorro. 'Socorro, chama a polícia!' Nessa, eu comecei a me desvencilhar dele e eu fiquei com muito medo. Minha cozinha tinha uma porta de correr e quando eu fui fechar, começamos a brigar. Quando ele viu que eu não ia largar a porta, ele bateu com toda força e fechou a porta na parte do meu cotovelo (...) Sentei à mesa e eu não mexia mais meu braço, não conseguia mais ter movimento. Ele ia em direção à cozinha, ele ia pular a janela e ele só parou quando eu liguei 190 e a policial atendeu do outro lado. Ainda bem que existe 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria entrado por aquela janela", contou.



"[Alexandre Correa] foi um covarde, um canalha, que acha que tem poder e domínio sobre os outros. Eu tô com muito medo dele, comecei a me deparar com grandes mentiras, minha vida desmoronou", salientou.

Que relato forte e doloroso da Ana Hickmann sobre tudo o que aquele sujeito fez com ela e como a agrediu com a porta da cozinha. "Meu cachorros tavam atrás de mim. E eu gritei pega e meu cachorro pegou ele. Aí fechei a porta." #DomingoEspetacular pic.twitter.com/M9azzl1IOi — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 27, 2023

Investigação de fraude



Ana Hickmann entregou que, dois dias antes da agressão física, descobriu documentos com assinatura dela, mas que não foram assinados por ela. "Não posso entrar em detalhes, porque a investigação corre sob sigilo. O que eu posso dizer é que na quinta que antecedeu a agressão na minha casa, eu encontrei documentos, cheque, muita coisa. Tinham assinaturas que tenho certeza que não são minhas. Existe uma grande investigação de fraude, desvio e falsidade ideológica. É a única coisa que posso falar por enquanto", pontuou Hickmann, que pretendia trabalhar menos nos próximos anos por acreditar que possuia uma vida financeira estável.

Pressão estética de Alexandre

Ana Hickmann também contou que sofria pressão estética por parte do ex-marido em casa. No relato, Ana reviveu um episódio em que Alexandre disse que "ninguém ia querer uma Ana Hickmann gorda".

"Ele colocava medo nas pessoas. Ele podia fazer o que queria. Não tinha sábado e domingo, não via ele se compadecer quando eu estava doente. Trabalhei com 40º de febre. Graças a Deus teve uma coisa na minha vida que foi muito forte. Eu falava para ele que tenho um emocional muito forte e gosto do que vejo quando olho no espelho. Que se fosse por ele, anorexia, bulimia e depressão seriam fichinhas. Não ia ter psicólogo e nem psiquiatra para curar. Ele fazia isso, ele achava engraçado", revelou.

Fim do casamento e desgaste

"Não foi só uma ajuda para não apanhar mais, para não ser mais agredida. Mas de cortar esse ciclo vicioso de uma vez por toda. Dá vergonha, muita, de ser escoltada pela polícia para entrar em um hospital", lamentou a apresentadora.

Na virada de ano, Hickmann tentou a separação. "Ele controlava minha agenda para qualquer coisa e não falo só de trabalho. Determinava dia de academia, médico. No dia 1º de janeiro deste ano, olhei para ele e falei: 'chega, eu não sou um objeto. Marido e mulher aqui não existe mais'. Tirei ele do meu quarto, tirei a aliança da minha mão. As pessoas estavam tão acostumadas com aquilo que não perceberam", relembrou.

Em nota, Alexandre Correa disse ao Domingo Espetacular que não possui arma de fogo e nunca agrediu ou ameaçou Ana Hickmann. O empresário ressaltou que a inocência será provada na Justiça, apontando o filho do casal como a única vítima da história. Ainda no Domingo Espetacular, um laudo médico foi exibido, evidenciando lesão corporal leve no braço de Ana Hickmann.