O caso de agressão contra Ana Hickmann repercutiu nas redes sociais neste domingo (12). A apresentadora foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, na casa em Itu, no interior de São Paulo. Com a confirmação do caso, internautas resgataram vídeos em que o empresário foi agressivo com a esposa, em situações anteriores.





Alguns dos conteúdos exibem registros de discussões gravadas por Ana e publicadas nas redes sociais, em que Alexandre demonstra uma postura grosseira com a companheira. Um dos episódios exibia uma briga do casal pela obra de um imóvel, gravado para uma série de vídeos no canal de YouTube da apresentadora.

"A última vez que vou falar para você", repreendeu ele, enquanto questionava questões da reforma. Internautas apontaram que a discussão seria armada, já que fazia parte de um programa de Hickmann, mas ainda assim rendeu críticas de pessoas na web.

Não me surpreende o marido da Ana Hickman ter agredido ela dentro da própria casa, olha esse vídeo que viralizou essa semana, o jeito que ele trata ela 😢 pic.twitter.com/x8EGxPFnO5 — Guto Fraser (@gutofraser) November 12, 2023





Em outro vídeo, Correa discute com a esposa pelo casal esquecer de levar uma garrafa de vinho para um jantar. "Fica me apressando e eu esqueço tudo. Não fala comigo", declarou no conteúdo. Em outro caso, Alexandre reclamou que Hickmann decidiu resgatar um animal abandonado em uma estrada. "Não acredito, não tem condição essa moça", questionou na ocasião.

Lembrei desse vídeo da Ana Hickmann resgatando um cachorrinho na rodovia. O gesto dela foi lindo mas o q + me chamou atenção na época foi a grosseria desse marido dela. O cara fica puto pq ela estava levando um dog pra casa. pic.twitter.com/ITYPPj3VGE — Lorde Jim (@jim_lorde) November 12, 2023





O marido da Ana Hickmann sempre a tratou mal pic.twitter.com/5OIXqPOhbM — A TROMBETA (@ATROMBETA3) November 12, 2023





Caso de agressão contra Ana Hickmann



Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou que foi pressionada contra a parede e foi agredida com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de 12 de novembro, Alexandre negou as agressões à companheira e disse que não estava na cidade. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Vim para São Paulo para resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", disse ao jornalista Leo Dias.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento.

