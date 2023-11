Reprodução Instagram/ Record Gretchen e Jenny Miranda

“A Fazenda 15” , reality rural da Record TV, segue causando discussões dentro e fora da competição, que é apresentada por Adriane Galisteu e dirigida por Rodrigo Carelli . Dessa vez, nesta segunda-feira (6), Gretchen protagonizou uma nova polêmica na Web.



Isso porque a cantora fez um post nas redes sociais com uma indireta, a qual os internautas apontaram ser para Jenny Miranda . Na publicação, ela declara que está viajando pela Europa, ao passo que tentam usá-la para se promover. Nos comentários, os internautas especularam que ela teria direcionado a mensagem para Jenny .



“Eu curtindo minha vida na Europa, enquanto usam minha imagem para se promover. 40 anos de carreira não são 40 dias de reality. Só rindo mesmo”, debochou ela no Instagram, em uma foto na qual aparece com trajes de banho ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza.



Gretchen e Jenny eram muito próximas na época em que a ex-peoa de “A Fazenda 15” namorava Thammy Miranda, filho da cantora. A mãe de Thammy, inclusive, teria tentado adotar a namorada do herdeiro , porém os trâmites não ocorreram da forma que a família esperava.



Atualmente, no entanto, Jenny e Gretchen não se consideram mais familiares . Durante a passagem da peoa em “A Fazenda 15”, a cantora demonstrou repúdio à diversas declarações da ex-nora no reality show da Record TV, além de demonstrar apoio à Bia Miranda e Rachel Sheherazade . Esta última foi expulsa da competição após agredir Jenny.

