Reprodução Gretchen fala de não ter adotado Jenny como filha: 'Não vale nada'

A dançarina Gretchen Miranda se pronunciou nesta quinta-feira (19) após a participante Jenny Miranda se envolver em confusão com Rachel Sheherazade, que acarretou a expulsão da jornalista. Gretchen já foi apontada como mãe de consideração de Jenny.

Nesta tarde, Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" após ter agredido Jenny Miranda. No entanto, nas redes sociais internautas acusaram a influenciadora de ter provocado a reação explosiva da jornalista.

No X, antigo Twitter, uma internauta interagiu com a famosa. "Por isso Gretchen desfez a adoção. Essa aí não vale nada", criticou.

"Agora vocês entenderam, né?", escreveu Gretchen, concordando com a declaração.

A relação de Jenny Miranda e Gretchen é recheada de polêmicas. A influenciadora conheceu a artista na juventude, quando namorou Tammy Miranda, herdeiro de Gretchen.

Em decorrência da má relação com a mãe biológica, Jenny adotou a dançarina como mãe. A relação quase foi oficializada juridicamente com a adoção legal de Gretchen. Entretanto, a dupla se desentendeu e cortou relações.

Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.

Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.

