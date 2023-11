Reprodução/Instagram Bianca Andrade e Cris, filho dela e de Fred Bruno

Empresária, criadora de conteúdo digital e ex-BBB, Bianca Andrade recebeu alta no último domingo (5). Ela estava internada desde quinta-feira (2), quando sofreu um acidente de carro junto com o filho Cris, a babá dele e o motorista que conduzia o veículo.



“Eu vivi o pior dia da minha vida e é impossível não ter uma reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Por um segundo pensei que não teria mais oportunidade de continuar a minha vida com meu filho. O acidente foi forte, o carro deu perda total, mas nós estamos aqui, tendo uma oportunidade de continuar”, inicia ela em um texto publicado no Instagram.



De acordo com a influenciadora, o “destino esfregou” uma “lição” na “cara” dela. Isso porque ela explica que, nos últimos dias, estava levando a vida de uma forma muito acelerada, com várias reuniões e “sem tempo para mais nada”. “A nossa vida depois das redes sociais virou uma corrida maluca, a gente se culpa em dar tempo ao tempo”, reflete.



“Aí que a gente se engana. A gente não sabe de nada dessa vida. Então que a gente aprenda a desfrutar do agora, do momento presente, do que está acontecendo. Essa corrida contra o tempo só nos adoece e, no final das contas, ninguém sabe o dia de amanhã”, acrescenta.



Bianca declara que pretende diminuir o ritmo que estava norteando os afazeres dela, essencialmente nas redes sociais — plataformas em que ela trabalha com publicidades e divulgação de produtos da própria marca de maquiagens. “Esse é meu compromisso daqui para frente e eu não vou desperdiçar essa oportunidade de aprender a viver melhor. Obrigada por todo carinho de vocês. A vida continua”, finaliza.

Confira o relato dela na íntegra: