Desculpas de André

Terminando o ciclo de desculpas do "Pôr do Sol", André Gonçalves também se pronunciou em relação às tensões sobre Kally e se desculpou com a cantora. "Não estou magoado ou triste, mas acho que houve duas falhas em relação a mim. Diferente de todos os homens da casa, me considero um machista em desconstrução [...] Se falei alto contigo, se gritei com você, sou homem de te dizer 'me perdoe'", declarou.