Jenny Miranda é filha de Gretchen? Entenda a relação

Explicação

Agora com Jenny em A Fazenda 15, o advogado de Gretchen mandou um recado para a mídia sobre o envolvimento das duas. A nota pede para que a influenciadora não seja chamada de "filha" ou "ex-filha" da cliente, com direito a processo. "Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen", declarou o profissional.