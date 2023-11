Reprodução Jenny Miranda é eliminada de 'A Fazenda 15'

Fim de jogo! A participante Jenny Miranda é a quinta eliminada de "A Fazenda 15". Nesta quinta-feira (2), a peoa disputou o apoio do público com Márcia Fu e Nadja Pessoa. A mãe de Bia Miranda saiu com 8,52% dos votos.

A ida de Jenny para a roça se deu por meio do voto do fazendeiro da semana Lucas Souza. Durante a participação no programa, a peoa foi rival do grupo pôr-do-sol.

Jenny atraiu aversão do público após ter brigado com Rachel Sheherazade, que acabou sendo expulsa do programa após agredir a recém eliminada. Nas redes, a jornalista pediu apoio dos fãs para tirar Jenny da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Eliminação já prevista pela enquete do iG Gente, Jenny Miranda entra para a lista de rejeições da temporada, atingindo o top 3 do ranking. O ator Darlan 'Laranjinha' continua com a liderança, tendo registrado 4,43% dos votos na eliminação dele.

Veja o ranking de rejeição atualizado:

1º lugar: Laranjinha - 4,43% (2ª roça)

2º lugar: Nathalia - 5,77% (1ª roça)

3º lugar: Jenny - 8,52% (5ª roça)

4º lugar: Kamila Simioni - 8,8% (4ª roça)



5º lugar: Cariúcha - 9,74% (3ª roça)





