Reprodução/Instagram Gretchen defende Bia Miranda após briga com Jenny Miranda

Gretchen usou as redes sociais para apoiar a neta, Bia Miranda, após a jovem expor prints e vídeos de brigas com a mãe, Jenny Miranda. Pelo X (antigo Twitter), a rainha do rebolado disse que a máscara da influenciadora já tinha caído.

"Conta toda a verdade. Inclusive que nem documento você tinha. E que ela se negou a dar sua certidão. E se não fosse seu pai, você nem teria podido fazer o programa. Chega a máscara dela caiu", disse Gretchen.

"Eu vou contar vó, isso já passou dos limites, essa mentira", respondeu Bia. "Conta mesmo meu amor. Chega de vc sempre ser colocada como a má. Ninguém sabe a situação que vc entrou naquele programa", comentou a cantora.

No domingo (24), Gretchen chegou a fazer um post dizendo que só tinha seis filhos. "Avisando. Meus filhos são: Thammy, Décio, Sérgio, Gabriel, Giullia e Valentina. Se falarem em outro nome como minha filha serão bloqueados."

"A Bia Miranda pode como neta?", perguntou uma seguidora. "Sim, com certeza”, respondeu a artista.

Ainda ontem, Bia Miranda postou diversos prints da mãe brigando com ela e também vídeos. "Não iria me pronunciar, mas já está passando dos limites! Iniciamos com minha mãe me mandando apagar uma publicação, pois havia tido mais likes do que no post da própria. Logo em seguida, ela me ameaça, dizendo que ao chegar em casa iria me arrebentar", relatou.

"Aqui ela mandando eu tirar o nome dela da biografia do Instagram. Logo em seguida, a mesma também pede para que tire o de minha avó, Gretchen, mas me recuso. No dia do aniversário dela, eu estava sem dinheiro para comprar presentes, mas para agradá-la corri atrás e comprei uma cesta. Ela desmerece o meu esforço, e diz que não pediu presente algum", continuou.

"Aqui sou eu falando sobre a questão de ela ficar falando sobre a minha aparência e me rebaixar sempre. Claramente com inveja! E mais uma vez desmerecendo o meu esforço. Logo em seguida, diz que inventei sobre o abuso que EU sofri. Ué Jennifer, não foi você quem disse em suas Redes Sociais quando eu estava na fazenda que eu nunca tinha dito sobre o abuso pra você?", fala Bia, ao postar um vídeo que seria de ameaças feitas pela mãe. "Uma das mil ameaças que eu sofri com apenas 16 anos de madrugada pra sair de casa, só eu sei o que senti!", completou.