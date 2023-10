Reprodução/Instagram Jenny Miranda é filha de Gretchen de consideração

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19), após ser acusada de agredir Jenny, e gerou repercusão na internet. Gretchen, que participou da quinta edição do reality e já se intitulou mãe da influencer, usou o X, antigo Twitter, para opinar sobre a expulsão. A cantora pediu para que Carelli, diretor do reality, reavaliasse a decisão.







"Carelli, amigo. Reveja as imagens. Ainda dá tempo", escreveu ela.



A expulsão foi anunciada após um embate entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda, que já foi considerada uma por filha Gretchen. A influencer afirmou que a jornalista encostou a mão no rosto dela. A Record cortou as imagens do PlayPlus na hora da briga e afirmou que mostrará as imagens da agressão no ao vivo desta noite.



Vale ressaltar que Gretchen e Jenny não têm uma boa relação. A cantora, inclusive, já pediu para não ser ligada à ex-filha postiça.



Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19) . A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.



Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.





