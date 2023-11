Reprodução/Record Jenny, ex-'Miranda', revela motivo de remover sobrenome de Gretchen

A influenciadora Jenny, que antes utilizava o sobrenome Miranda, decidiu removê-lo após ser eliminada de "A Fazenda 15". No programa "Hora do Faro", exibido neste domingo (5), a ex-peoa revelou que o sobrenome lhe traz memórias ruins e que a partir de agora adotará "Gontijo".

"Agora eu sou Jenny Gontijo. O Miranda vem de uma outra história, de uma família que eu tive. Eu não quero mais usar porque tenho memórias ruins. Hoje meu nome é Jenny Gontijo, que é meu nome nos documentos e agora eu quero que vire meu nome artístico também", afirmou ela.

A relação de Jenny com Gretchen não é boa há um tempo. Desde a participação de Bia Miranda em "A Fazenda 15", a cantora e a mãe da jovem vem trocando farpas publicamente.

"Tenho meus traumas de infância. Nunca tive o amor da Gretchen como mãe, sempre fui um produto e me chutaram quando não servia mais. Sou muito dependente emocional. Continuei enaltecendo ela até levar aquela lapada", enfatizou.

Jenny foi considerada filha adotiva de Gretchen por alguns anos, em uma época que a influenciadora namorava Thammy Miranda, filho da famosa.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.