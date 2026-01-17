TV Globo Desistência e beijo gay: veja como foi a madrugada do BBB26

Com beijos e desistências, a madrugado desta sexta-feira (16) para o sábado (17) do BBB26 foi movimentada. Com show de Anitta, o reality show da Globo teves sua primeira festa com direito a movimentação do jogo, quebra de alianças e tour da cantora pela casa.

Anitta participou da primeira festa do BBB 26 na madrugada desta sexta-feira (16) e aproveitou para conhecer a casa mais vigiada do país após show. Os brothers e sisters apresentaram os cômodos para a cantora, que testou camas, brincou com reconhecimento facial no quarto do líder e até flagrou participante no banheiro.

A artista também entrou no Confessionário e deu um voto bem-humorado direcionado aos fãs que criticaram o look usado no sábado anterior. A noite ainda teve o primeiro beijo da edição entre Breno e Marcelo, além do segundo beijo entre Jonas Sulzbach e Maxiane durante a festa.

Após curtir a festa e o show, Anitta aproveitou para conhecer os espaços da casa do BBB 26. Os participantes fizeram questão de mostrar os cômodos para a cantora. A artista demonstrou curiosidade sobre os ambientes e a estrutura do reality show da Globo.

Anitta entrou no Quarto Sonho da Eternidade e testou a cama do ambiente decorado para a edição. "Esse colchão é macio", brincou ao sentar na cama do quarto. Juliano Floss revelou que a cama testada pela cantora é a cama dele no confinamento.

Voto no Confessionário

Logo em seguida, Anitta vai ao Confessionário e dá o voto de forma bem-humorada para as câmeras. "Boa noite, Brasil. Eu vou voltar em todos os meus fãs que não gostaram do meu look de sábado. Na verdade, meu look de sábado significava o signo de Áries, eu faço o que eu quero e quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema é de quem gostou. O signo de Áries era a personificação do meu look. Eu voto em todos vocês. Obrigada, boa noite", diz a artista no Confessionário.

Ao sair do cômodo, Anitta brinca que o voto é um segredo e espera que "seja eliminado" da casa. Já no Quarto Sonho de Voar, a cantora também testou a cama do ambiente. Logo em seguida, abriu a porta do banheiro e flagra Marciele no reservado em momento inusitado.

A cantora também entrou no Quarto do Líder e brincou com o sistema de reconhecimento facial instalado no ambiente. "Ih, é facial? Eu ia estar ferrada", diz a artista ao descobrir a tecnologia. "Cada semana uma cara, eu não ia poder entrar mais. Eu ia estar proibida de entrar no reconhecimento", brincou Anitta em referência às plásticas que já fez anteriormente.

Primeiro beijo da edição

TV Globo Marcelo e Breno protagonizam primeiro beijo do BBB26





No final da noite desta sexta-feira, Breno e Marcelo dão o primeiro beijo do BBB 26 durante a festa. "Eu quero", "que delícia", reagem algumas sisters ao redor dos dois participantes.

"Que beijo gostoso", afirma mais uma participante ao presenciar o momento entre os brothers. Em seguida, os dois voltam a dançar e curtem o show da cantora na casa.

Maxiane e Jonas Sulzbach protagonizaram o segundo beijo do BBB 26 durante a primeira festa da atual edição. O Veterano e a sister do grupo Pipoca estavam dançando coladinhos durante a madrugada. Maxiane ensina o brother alguns passos de dança e diz que vai seguir o ritmo do gaúcho.

Jonas responde à sister: "Não estou pensando no ritmo agora". Maxiane desconversa, mas eles seguem próximos e continuam dançando. Jonas sorri e vira o rosto para a participante. Os dois então se beijam, e os brothers comemoram ao redor deles com gritos de "tá lindo".

Maxiane queria o Henri Castelli, mas como não deu foi de Jonas 22. Objetivos foram feitos para serem mudados. #BBB26 pic.twitter.com/Q7w1I0vut3 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 17, 2026

Sarah Andrade se aproxima de Jonas Sulzbach na pista de dança após o gaúcho beijar Maxiane e conversa com o brother. "Você sabe que acabou de mexer no jogo todo, né? Talvez times mudem de lugar, cadeirinhas mudem", diz a sister fazendo uma análise sobre as consequências do beijo para as alianças da casa.

"Por que você acha?", pergunta o brother sem entender a observação. "Porque ela estava muito com a Paula do lado de lá. Trocou as cadeirinhas", responde a Veterana. "Mas eu não fiz isso por estratégia, não", garante Jonas. "Jamais ia beijar mulher por estratégia", pontua o participante de 39 anos.

TV Globo Maxiane beijando Jonas





Conversas sobre estratégias e jogo

Brigido e Paulo Augusto conversam sobre jogo durante a festa do BBB 26 e falam sobre aliados. Eles focam em um participante específico em determinado momento da conversa: Pedro. "Eu já dei uma analisada no jogo e vi a pessoa que eu acho que está incomodando, entendeu?", comenta Paulo Augusto sem citar nomes inicialmente.

Em seguida, Paulo Augusto diz que não tem sentido tanta abertura quando tenta participar de conversas em grupo. "Eu já falei várias vezes aqui sobre chegar num grupo, numa conversa... Eu chego, vejo que ninguém está dando abertura para eu entrar na conversa, eu me afasto", explica. "Não é porque eu tenho raiva de ninguém, ou porque eu não vou com a cara da pessoa", afirma o brother.

Brigido pergunta com quem Paulo Augusto está conversando sobre jogo na casa do BBB 26. O estudante de medicina veterinária diz que tem falado com Jordana, que considera ser aliada, e que também conversou com Juliano, Aline Campos, Sol Vega e Pedro. Ao falar sobre o vendedor ambulante, no entanto, ele pontua: "Você viu a cagada que o Pedro fez?".

TV Globo Brigido conversando com Paulo Augusto

Brigido concorda com a observação do colega de confinamento. "Isso aí está me incomodando muito", disse o brother. Em seguida, Paulo Augusto diz que se identificou com Pedro, mas que ele precisa pensar antes de falar. "Eu não compactuo", pontua Brigido. "Não é um discurso, são vários pequenos juntos", opina sobre o comportamento do vendedor ambulante.

Alberto Cowboy aconselha Pedro após o show de Anitta no BBB 26 e conversa com o vendedor sobre estratégia. O Líder da semana cita que o ambulante "só quer falar de jogo" e sugere que ele curta mais a festa. "Eu vou curtir a festa, não vou falar de jogo. Acho que você deveria fazer o mesmo, relaxa, curte a festa", aconselha.

O vendedor segue puxando assunto sobre o jogo e cita Milena na conversa com o líder. "Por que você tá preocupado com isso?", pergunta o mineiro. O ambulante responde que "toda hora é jogo" e demonstra ansiedade com a situação na casa do BBB 26.

"Você que sabe. Eu acho que você deveria relaxar, ter uma estratégia diferente, fazer aliados. O que você está fazendo, você está afastando as pessoas de você. Toda hora falando de jogo, a pessoa não quer falar de jogo", começa Alberto Cowboy ao aconselhar Pedro. Logo em seguida, pede que ele tenha calma: "Você não brincou mais com ninguém, você só fala de jogo, calma. Tem que jogar, tem que mergulhar no jogo, mas não se afogar. Ninguém quer falar de jogo agora", completa.

TV Globo Sarah Andrade conversando com Pedro

Sarah Andrade conversa com Pedro durante a primeira festa do BBB 26 e dá conselhos ao brother sobre aproveitar a experiência. A Veterana pede para que o vendedor ambulante pare de se preocupar tanto e curta mais a estadia na casa. A sister diz que essa ainda é a primeira semana do confinamento.

"Poucas pessoas no mundo tem essa oportunidade. Independente de ganhar ou não, você já ganhou. Eu não ganhei a minha edição, mas eu ganhei muita coisa. Ganhei fama, amizades, networking. Você vai ganhar muita coisa, mas vive porque isso aqui é único", diz Sarah ao participante preocupado com o jogo.

"Você é um menino muito feliz, não deixa o peso do jogo tirar a sua felicidade. Só curte. A sua mulher, na sua casa, deve estar preocupada querendo que você se divirta. Então vai se divertir. Seja você, por ela, por sua filha", segue Sarah em tom de aconselhamento. Pedro presta atenção na sister enquanto ela fala e em seguida agradece. "Não fica com esse peso na cabeça, não. Calma, é a primeira semana. Vai viver", insiste a Veterana.

Jonas Sulzbach repreende Pedro sobre comentário repetitivo após acolher o vendedor ambulante durante choro na primeira festa. Pedro diz ao Veterano: "Eu já traí minha esposa". Jonas escuta o comentário, diz que ele já disse isso antes e aconselha o paranaense na madrugada. "Se ela sabe, sua esposa, a mãe do seu futuro filho, sabe isso, não precisa espalhar. Não precisa fazer isso", diz o gaúcho.

Na sequência, Jonas também fala que "essa questão é sua e dela" e comenta que o "Brasil não precisa saber disso" durante a conversa. Pedro aponta que isso já foi resolvido entre os dois. "Se está resolvido, a vida segue. Você está aqui por um propósito, eu não sei qual é o seu", declara o Veterano.

O vendedor ambulante agradece os conselhos de Jonas Sulzbach, que continua o aconselhamento na madrugada. "Você não veio aqui para ativar isso. Você veio aqui com outro objetivo. Irmão, esquece isso e vive sua vida. Vive o que você falou na sua entrevista", diz o Veterano ao participante que chorava durante a festa do BBB 26.

Quarta desistência no Quarto Branco

TV Globo Ricardo aperta o botão e desiste do Quarto Branco do BBB26

Após pouco mais de 100 horas, Ricardo aperta o botão do Quarto Branco do BBB 26 na madrugada desta sexta-feira (17). Em conversa com os demais integrantes do cômodo, o goiano demonstrava cansaço e disse estar no limite. Mesmo consolado pelos companheiros, o modelo não resistiu e abandonou a disputa pela vaga no reality.

"É difícil, mas é isso aí. Desejo boa sorte pra vocês, pra todo mundo. Que Deus abençoe a todos", afirmou Ricardo ao apertar o botão vermelho. Ao desistir da disputa, Ricardo recebe o apoio dos demais habitantes do quarto. "Se eu cheguei até aqui é porque eu troquei muita ideia contigo", diz Matheus. "Tu já arrasou. Todo sucesso do mundo pra você", completa Rafaella em apoio ao colega que deixou a disputa.

Agora são apenas cinco candidatos em busca de três vagas na casa do BBB 26: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella. A dinâmica do Quarto Branco já teve quatro desistências desde o início da prova de resistência. Os candidatos enfrentam condições de privação de conforto e estímulos sonoros constantes no ambiente completamente branco.

