A primeira Prova do Líder do BBB 26, que começou na noite de terça-feira (13), ultrapassou 23 horas de duração e ainda está em andamento na tarde desta quarta-feira (14). Dois participantes permanecem na disputa de resistência:  Jonas Sulzbach  e  Alberto Cowboy. A competição teve início às 23h09, durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt, e seguiu ao longo da madrugada no Provódromo.

A prova de resistência possui características especiais que a diferenciam das edições anteriores. Os participantes precisam entrar em uma piscina de bolinhas repleta de produtos do patrocinador Mercado Livre, pegar cartões específicos e posicioná-los em nichos individuais quando a campainha toca.

Como funciona a dinâmica da prova

Cada jogador fica posicionado em um trampolim ao redor de uma piscina cheia de produtos. Quando a campainha toca, os competidores devem correr, se jogar na piscina e escolher um produto no local. Depois da escolha, o participante deve posicionar o cartão no nicho à frente.

Um cronômetro no telão indica o tempo limite para executar a tarefa. Quando o tempo acaba, quem está descansando na rodada sorteia o produto premiado da fase. Vence quem tiver colocado no nicho o cartão correspondente ao produto sorteado.

Se mais de uma pessoa escolher o mesmo produto, ganha quem posicionou o cartão primeiro. Sensores registram o tempo exato de cada jogada. Após cada rodada, o telão exibe uma contagem regressiva para o retorno aos trampolins.

As rodadas tiveram durações variadas. A rodada 1 foi eliminatória, a rodada 2 durou 3 minutos, a rodada 3 teve 8 minutos, a rodada 4 durou 5 minutos e a rodada 5 teve 7 minutos. As rodadas seguintes variaram entre 2 e 12 minutos de duração.

Vantagens e rodadas eliminatórias

O vencedor de cada rodada ganha o direito de descansar na caixa do Mercado Livre na rodada seguinte. Essa vantagem permite que o jogador recupere as energias enquanto os demais competem.

Em rodadas específicas, marcadas como eliminatórias, o vencedor possui um poder adicional. Além do descanso, pode eliminar um concorrente da prova. A única restrição é não poder eliminar quem estava descansando na rodada anterior.

Ordem de eliminação e desistência

  • Ana Paula Renault  foi a primeira eliminada da prova, escolhida por Brigido na primeira rodada eliminatória. O brother ganhou o poder de eliminar alguém e escolheu a empresária ainda durante o programa ao vivo.
  • Brigido foi eliminado da prova após cometer um erro. "Atenção, Brigido, eliminado", o brother recebeu o aviso e se encaminhou para fora do Provódromo.
  • Juliano Floss  foi eliminado na décima terceira rodada eliminatória. Jordana venceu a rodada e escolheu o dançarino para eliminar da competição.
  • Pedro foi eliminado da prova após cometer erro. "Atenção, Pedro, eliminado", avisou a voz, e o brother saiu do Provódromo em direção à casa.
  • Solange Couto  foi a primeira a desistir da prova alegando estar com dor. A atriz pediu para deixar a competição e saiu do Provódromo em direção à casa.
  • Samira foi eliminada da prova. "Atenção, Samira, eliminada", avisou a voz, e a atendente de bar saiu do Provódromo.
  • Paulo Augusto foi eliminado na vigésima sexta rodada eliminatória. Jonas Sulzbach venceu a rodada e escolheu eliminar Paulo. Após a eliminação, Jonas desabafou com os brothers sobre a escolha difícil.
  • Aline Campos desistiu da prova desejando boa sorte aos participantes. Enquanto caminhava em direção à casa, foi aplaudida pelos colegas de confinamento.
  • Milena foi eliminada da prova e saiu do Provódromo caminhando em direção à casa. A recreadora deixou a competição após horas de resistência e conflitos com Sol Vega .
  • Sol Vega desistiu da prova junto com Marcelo. "Gente, boa sorte. Vou com ele", anunciou a sister, mostrando solidariedade ao colega. "Meu amor, um vai segurando o outro", disse tentando consolar Marcelo.
  • Marcelo desistiu da prova. "Tchau, boa sorte, galera, valeu", anunciou o brother antes de deixar o Provódromo.
  • Maxiane desistiu da prova por cansaço. "Galera, eu não aguento mais, tá? Beijo", se despediu dos brothers, sendo acompanhada com palmas.
  • Jordana desistiu da Prova do Líder pouco depois de a competição completar nove horas. A advogada saiu do Provódromo demonstrando cansaço após a longa disputa.
  • Henri Castelli teve uma convulsão durante a prova e foi retirado para atendimento médico. O ator não retornou à disputa após receber os cuidados necessários.
  • Babu Santana desistiu da prova após 11 horas de disputa. A desistência aconteceu por volta das 10h25 da manhã desta quarta-feira. O ator alegou ter chegado no limite físico e reconheceu que não conseguiria continuar na competição.
  • Breno desistiu da prova, após mais de 18 horas de prova. O biólogo disse: "Eu fui até onde deu!" e afirma que não conseguiria ganhar dos demais competidores que seguem na disputa.
  • Sarah Andrade desistiu da batalha pelo líder minutos após Breno deixar a prova.
  • Marciele também desistiu da Prova do Líder após 21 horas na batalha pela liderança.
  • Edilson desistiu da prova do líder após pouco mais de 22 horas.
Momentos marcantes da competição

Milena e Sol Vega se desentenderam durante a disputa, marcando o primeiro conflito da competição. As participantes discutiram enquanto tentavam pegar os cartões na piscina de bolinhas. Durante a discussão, alguns brothers aproveitaram para fazer o Passinho do Jamal.

"Você fala tanto que o coitado do menino saiu por causa de você. Olha só que situação", disparou a atriz para a recreadora em um segundo desentendimento. "Não vou discutir porque foi minha culpa mesmo", respondeu Milena, assumindo responsabilidade.

Pedro chorou durante a Prova do Líder e demonstrou preocupação com a performance. "Se eu for eliminado é por um erro meu", justificou o brother, mostrando o peso da responsabilidade na disputa.

O Queridômetro seguiu repercutindo até na Prova do Líder. Pedro perguntou qual participante deu mala para Alberto Cowboy. "Eu não levei para o coração, mas ele levou", brincou o Veterano.

Convulsão

Henri Castelli passou mal durante a competição e teve uma convulsão. O ator precisou ser retirado imediatamente para atendimento médico, gerando apreensão entre os participantes. Alberto Cowboy chegou a ajudar Henri antes da chegada da equipe médica.

A prova teve uma pausa para que o ator recebesse os cuidados necessários. A produção tranquilizou os participantes com um comunicado oficial. "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem", informou a voz. O participante não retornou à disputa.

