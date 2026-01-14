TV Globo Sarah Andrade na Prova do Líder

A primeira Prova do Líder do BBB 26, que começou na noite de terça-feira (13), ultrapassou 23 horas de duração e ainda está em andamento na tarde desta quarta-feira (14). Dois participantes permanecem na disputa de resistência: Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy. A competição teve início às 23h09, durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt, e seguiu ao longo da madrugada no Provódromo.

A prova de resistência possui características especiais que a diferenciam das edições anteriores. Os participantes precisam entrar em uma piscina de bolinhas repleta de produtos do patrocinador Mercado Livre, pegar cartões específicos e posicioná-los em nichos individuais quando a campainha toca.

Reprodução | TV Globo Prova do Líder do BBB 26





Como funciona a dinâmica da prova

Cada jogador fica posicionado em um trampolim ao redor de uma piscina cheia de produtos. Quando a campainha toca, os competidores devem correr, se jogar na piscina e escolher um produto no local. Depois da escolha, o participante deve posicionar o cartão no nicho à frente.

Um cronômetro no telão indica o tempo limite para executar a tarefa. Quando o tempo acaba, quem está descansando na rodada sorteia o produto premiado da fase. Vence quem tiver colocado no nicho o cartão correspondente ao produto sorteado.

Se mais de uma pessoa escolher o mesmo produto, ganha quem posicionou o cartão primeiro. Sensores registram o tempo exato de cada jogada. Após cada rodada, o telão exibe uma contagem regressiva para o retorno aos trampolins.

As rodadas tiveram durações variadas. A rodada 1 foi eliminatória, a rodada 2 durou 3 minutos, a rodada 3 teve 8 minutos, a rodada 4 durou 5 minutos e a rodada 5 teve 7 minutos. As rodadas seguintes variaram entre 2 e 12 minutos de duração.

TV Globo Primeira Prova do Líder





Vantagens e rodadas eliminatórias

O vencedor de cada rodada ganha o direito de descansar na caixa do Mercado Livre na rodada seguinte. Essa vantagem permite que o jogador recupere as energias enquanto os demais competem.

Em rodadas específicas, marcadas como eliminatórias, o vencedor possui um poder adicional. Além do descanso, pode eliminar um concorrente da prova. A única restrição é não poder eliminar quem estava descansando na rodada anterior.

Ordem de eliminação e desistência

Ana Paula Renault foi a primeira eliminada da prova, escolhida por Brigido na primeira rodada eliminatória. O brother ganhou o poder de eliminar alguém e escolheu a empresária ainda durante o programa ao vivo.

Brigido foi eliminado da prova após cometer um erro. "Atenção, Brigido, eliminado", o brother recebeu o aviso e se encaminhou para fora do Provódromo.

foi eliminado da prova após cometer um erro. "Atenção, Brigido, eliminado", o brother recebeu o aviso e se encaminhou para fora do Provódromo. Juliano Floss foi eliminado na décima terceira rodada eliminatória. Jordana venceu a rodada e escolheu o dançarino para eliminar da competição.

venceu a rodada e escolheu o dançarino para eliminar da competição. Pedro foi eliminado da prova após cometer erro. "Atenção, Pedro, eliminado", avisou a voz, e o brother saiu do Provódromo em direção à casa.

foi eliminado da prova após cometer erro. "Atenção, Pedro, eliminado", avisou a voz, e o brother saiu do Provódromo em direção à casa. Solange Couto foi a primeira a desistir da prova alegando estar com dor. A atriz pediu para deixar a competição e saiu do Provódromo em direção à casa.

foi a primeira a desistir da prova alegando estar com dor. A atriz pediu para deixar a competição e saiu do Provódromo em direção à casa. Samira foi eliminada da prova. "Atenção, Samira, eliminada", avisou a voz, e a atendente de bar saiu do Provódromo.

foi eliminada da prova. "Atenção, Samira, eliminada", avisou a voz, e a atendente de bar saiu do Provódromo. Paulo Augusto foi eliminado na vigésima sexta rodada eliminatória. Jonas Sulzbach venceu a rodada e escolheu eliminar Paulo . Após a eliminação, Jonas desabafou com os brothers sobre a escolha difícil.

foi eliminado na vigésima sexta rodada eliminatória. venceu a rodada e escolheu eliminar . Após a eliminação, desabafou com os brothers sobre a escolha difícil. Aline Campos desistiu da prova desejando boa sorte aos participantes. Enquanto caminhava em direção à casa, foi aplaudida pelos colegas de confinamento.

desistiu da prova desejando boa sorte aos participantes. Enquanto caminhava em direção à casa, foi aplaudida pelos colegas de confinamento. Milena foi eliminada da prova e saiu do Provódromo caminhando em direção à casa. A recreadora deixou a competição após horas de resistência e conflitos com Sol Vega .

foi eliminada da prova e saiu do Provódromo caminhando em direção à casa. A recreadora deixou a competição após horas de resistência e conflitos com . Sol Vega desistiu da prova junto com Marcelo . "Gente, boa sorte. Vou com ele", anunciou a sister, mostrando solidariedade ao colega. "Meu amor, um vai segurando o outro", disse tentando consolar Marcelo .

desistiu da prova junto com . "Gente, boa sorte. Vou com ele", anunciou a sister, mostrando solidariedade ao colega. "Meu amor, um vai segurando o outro", disse tentando consolar . Marcelo desistiu da prova. "Tchau, boa sorte, galera, valeu", anunciou o brother antes de deixar o Provódromo.

desistiu da prova. "Tchau, boa sorte, galera, valeu", anunciou o brother antes de deixar o Provódromo. Maxiane desistiu da prova por cansaço. "Galera, eu não aguento mais, tá? Beijo", se despediu dos brothers, sendo acompanhada com palmas.

desistiu da prova por cansaço. "Galera, eu não aguento mais, tá? Beijo", se despediu dos brothers, sendo acompanhada com palmas. Jordana desistiu da Prova do Líder pouco depois de a competição completar nove horas. A advogada saiu do Provódromo demonstrando cansaço após a longa disputa.

desistiu da Prova do Líder pouco depois de a competição completar nove horas. A advogada saiu do Provódromo demonstrando cansaço após a longa disputa. Henri Castelli teve uma convulsão durante a prova e foi retirado para atendimento médico. O ator não retornou à disputa após receber os cuidados necessários.

teve uma convulsão durante a prova e foi retirado para atendimento médico. O ator não retornou à disputa após receber os cuidados necessários. Babu Santana desistiu da prova após 11 horas de disputa. A desistência aconteceu por volta das 10h25 da manhã desta quarta-feira. O ator alegou ter chegado no limite físico e reconheceu que não conseguiria continuar na competição.

desistiu da prova após 11 horas de disputa. A desistência aconteceu por volta das 10h25 da manhã desta quarta-feira. O ator alegou ter chegado no limite físico e reconheceu que não conseguiria continuar na competição. Breno desistiu da prova, após mais de 18 horas de prova. O biólogo disse: "Eu fui até onde deu!" e afirma que não conseguiria ganhar dos demais competidores que seguem na disputa.



desistiu da prova, após mais de 18 horas de prova. O biólogo disse: "Eu fui até onde deu!" e afirma que não conseguiria ganhar dos demais competidores que seguem na disputa. Sarah Andrade desistiu da batalha pelo líder minutos após Breno deixar a prova.

desistiu da batalha pelo líder minutos após Breno deixar a prova. Marciele também desistiu da Prova do Líder após 21 horas na batalha pela liderança.



também desistiu da Prova do Líder após 21 horas na batalha pela liderança. Edilson desistiu da prova do líder após pouco mais de 22 horas.

TV Globo Primeira Prova do Líder





Momentos marcantes da competição

Milena e Sol Vega se desentenderam durante a disputa, marcando o primeiro conflito da competição. As participantes discutiram enquanto tentavam pegar os cartões na piscina de bolinhas. Durante a discussão, alguns brothers aproveitaram para fazer o Passinho do Jamal.

"Você fala tanto que o coitado do menino saiu por causa de você. Olha só que situação", disparou a atriz para a recreadora em um segundo desentendimento. "Não vou discutir porque foi minha culpa mesmo", respondeu Milena, assumindo responsabilidade.

TV Globo Primeira Prova do Líder

Pedro chorou durante a Prova do Líder e demonstrou preocupação com a performance. "Se eu for eliminado é por um erro meu", justificou o brother, mostrando o peso da responsabilidade na disputa.

O Queridômetro seguiu repercutindo até na Prova do Líder. Pedro perguntou qual participante deu mala para Alberto Cowboy. "Eu não levei para o coração, mas ele levou", brincou o Veterano.

Convulsão

Henri Castelli passou mal durante a competição e teve uma convulsão. O ator precisou ser retirado imediatamente para atendimento médico, gerando apreensão entre os participantes. Alberto Cowboy chegou a ajudar Henri antes da chegada da equipe médica.

A prova teve uma pausa para que o ator recebesse os cuidados necessários. A produção tranquilizou os participantes com um comunicado oficial. "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem", informou a voz. O participante não retornou à disputa.