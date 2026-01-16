Reprodução/ TV Globo/ Globoplay Jonas Sulzbach no "BBB 26"

Jonas Sulzbach, de 39 anos, ganhou destaque nas redes sociais pelos cliques sem camisa e de sunga. Nesta quinta-feira (15), o veterano do "Big Brother Brasil" foi questionado sobre o uso de anabolizante, também conhecido como "bomba".

Em conversa com os competidores Juliano Floss, Babu Santana e Pedro Henrique, ele garantiu que não fazia uso de nenhum tipo de anabolizante. Segundo ele, o treino, bem como a alimentação regrada, são os principais aliados dele na rotina fitness.

“A coisa mais difícil não é ter o shape, é manter”, iniciou. “Até hoje o pessoal acha que eu tomo bomba. Ninguém sabe, mas é treino, cara. Enchem [o saco], porque não é todo mundo que é igual, cada um tem uma genética, um biotipo. Tem gente que, pode tomar o que for, não vai ficar assim”, completou.

"Tem gente que tem abdômen mais chapado, mais quadrado… Às vezes a pessoa vê, faz de tudo, e não consegue, fala: 'Não é possível, toma bomba'. Mas é possível. Alimentação muda tudo, ser focado. Para chegar num shape, é mais alimentação que treino”, prosseguiu.

Paredão quase formado

Nesta quinta-feira (15), duas participantes foram indicadas à berlinda. A primeira foi Aline Campos. Marcelo atendeu o Big Fone e decidiu escalar a sister. "Coloquei a pulseira nela e coloquei ela no Paredão porque eu achei que a gente não teve uma aproximação e está tudo bem. Ela tem a forma dela de pensar, o jeito dela, a calmaria dela. A gente não percebe um movimento de jogo, eu não percebi pelo menos", declarou ele.

Com direito ao contragolpe, Aline decidiu indicar Ana Paula Renault. A dançarina já tinha colecionado uma polêmica com a jornalista antes do reality, em uma ocasião na qual Renault criticou a roupa usada por Campos em um evento de celebridades.

