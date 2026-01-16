Rede TV! Luciana Gimenez deixa RedeTV! após 24 anos: relembre memes

A RedeTV! e a apresentadora Luciana Gimenez anunciaram, em comum acordo, o encerramento do contrato que mantinham há 24 anos nesta sexta-feira (16). A informação foi divulgada em comunicado conjunto pela emissora e pela apresentadora. O vínculo profissional entre as partes teve início há mais de duas décadas, período em que Luciana construiu uma trajetória contínua à frente do SuperPop. O programa, no entanto, se tornou uma fábrica de memes históricos da TV brasileira ao longo dos anos.

No comunicado, a RedeTV! destacou a atuação da apresentadora à frente do SuperPop, programa que se tornou um dos mais longevos da grade. A empresa afirmou que a dedicação e o profissionalismo de Luciana foram decisivos para o sucesso da atração e para a relação estabelecida com o público. A emissora também registrou agradecimento pela contribuição durante os 24 anos de parceria.

"Mas 'cê' tá brava?"

A frase surgiu durante uma entrevista com Rebeka Shelton, uma personalidade da mídia que tinha acabado de fazer uma cirurgia de afirmação de sexo e foi dar o seu relato no programa. Na ocasião, no entanto, Rebeka questionou o fato de ter sido chamada para o programa apenas após a cirurgia, sendo que já havia conversado anteriormente com Luciana e a apresentadora teria, supostamente, lhe oferecido um emprego na atração.





Tati Quebra Barraco vs. Madame Funk

Considerado um clássico eterno, o embate entre a funkeira e uma convidada que criticava o gênero musical gerou frases como "Quem é você?" em 2009.





O desmaio de Luciana Gimenez

O momento em que a apresentadora desmaia ao vivo, ocorrido originalmente em 2014, continua sendo um dos vídeos mais compartilhados. Em 2023 e 2025, Luciana voltou a falar sobre o assunto, explicando que o desmaio foi real e causado por exaustão. A apresentadora revelou que também enfrentava problemas pessoais na época do incidente.





O caso Agnaldo Timóteo

Durante um debate ao vivo em maio de 2011, o jornalista Felipeh Campos afirmou abertamente que Agnaldo Timóteo era homossexual no palco do SuperPop. O cantor reagiu imediatamente, negando a afirmação e declarando-se um homem "total e absolutamente liberado", defendendo que a vida privada não deveria ser alvo de rótulos. A reação do artista gerou grande repercussão na mídia e nas redes sociais.

Anos depois, em 2021, o caso voltou à tona quando a influenciadora Luisa Marilac afirmou que a produção do programa teria tentado induzi-la a "tirar Agnaldo do armário" em outra ocasião.



