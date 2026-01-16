Confinado no Quarto Branco do BBB 26, Ricardo Negro contou detalhes de sua experiência como bombeiro da Eliana, no SBT. Durante uma conversa com Leandro Rocha no cômodo, o participante revelou quanto recebia por gravação e afirmou que sua rotina era bastante exaustiva.
Segundo Ricardo, o cachê pago pela emissora de Silvio Santos(1930-2024) era de R$ 500 por gravação no Programa da Eliana (2009-2024). O valor, de acordo com ele, vinha acompanhado de um grande sacrifício logístico: o participante fazia viagens de Goiás até os estúdios do canal, em Osasco, na Grande São Paulo, em um esquema de bate e volta.
Ricardo relatou que o deslocamento chegava a durar cerca de 12 horas, o que tornava a rotina ainda mais desgastante. Ainda assim, manteve os compromissos profissionais e permaneceu como bombeiro da apresentadora por um ano.
Entrada no BBB 26
Ricardo é um dos sete participantes que seguem confinados no Quarto Branco, disputando uma vaga no BBB 26. Após a desclassificação de Henri Castelli da atração, a direção do programa decidiu alterar as regras da dinâmica.
Inicialmente, os participantes disputavam duas vagas, mas agora três deles poderão integrar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no cômodo os candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público na votação principal.
Além de Ricardo, do Centro-Oeste, também estão confinados Lívia Christina (Norte), Matheus Moreira (Sul), Gabriela Saporito (Sudeste), Chaiany Andrade (Centro-Oeste), Rafaella Jaqueira e Leandro Rocha (Nordeste).
Com o quarto fechado, os candidatos precisam resistir a diversos estímulos no local. O espaço não conta com camas nem qualquer tipo de regalia. A produção oferece apenas alimentação básica, água e o direito de ir ao banheiro.
Sobre o BBB 26
Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.
O Big Brother Brasil 26 estreou na última segunda-feira com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.