Reprodução/Globo/SBT Ricardo Negro já foi bombeiro da Eliana

Confinado no Quarto Branco do BBB 26, Ricardo Negro contou detalhes de sua experiência como bombeiro da Eliana, no SBT. Durante uma conversa com Leandro Rocha no cômodo, o participante revelou quanto recebia por gravação e afirmou que sua rotina era bastante exaustiva.

Segundo Ricardo, o cachê pago pela emissora de Silvio Santos(1930-2024) era de R$ 500 por gravação no Programa da Eliana (2009-2024). O valor, de acordo com ele, vinha acompanhado de um grande sacrifício logístico: o participante fazia viagens de Goiás até os estúdios do canal, em Osasco, na Grande São Paulo, em um esquema de bate e volta.

Ricardo relatou que o deslocamento chegava a durar cerca de 12 horas, o que tornava a rotina ainda mais desgastante. Ainda assim, manteve os compromissos profissionais e permaneceu como bombeiro da apresentadora por um ano.

Entrada no BBB 26

Ricardo é um dos sete participantes que seguem confinados no Quarto Branco, disputando uma vaga no BBB 26. Após a desclassificação de Henri Castelli da atração, a direção do programa decidiu alterar as regras da dinâmica.

Inicialmente, os participantes disputavam duas vagas, mas agora três deles poderão integrar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no cômodo os candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público na votação principal.

Além de Ricardo, do Centro-Oeste, também estão confinados Lívia Christina (Norte), Matheus Moreira (Sul), Gabriela Saporito (Sudeste), Chaiany Andrade (Centro-Oeste), Rafaella Jaqueira e Leandro Rocha (Nordeste).

Com o quarto fechado, os candidatos precisam resistir a diversos estímulos no local. O espaço não conta com camas nem qualquer tipo de regalia. A produção oferece apenas alimentação básica, água e o direito de ir ao banheiro.

Sobre o BBB 26

Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

O Big Brother Brasil 26 estreou na última segunda-feira com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.



