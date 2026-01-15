TV Globo Ana Paula Renaut e Brigido

Brigido revelou em conversa com participantes do BBB 26 que não gosta de Ana Paula Renault e afirmou que a antipatia vem de fora do jogo. O diretor de escola e empresário explicou que um tweet antigo feito por Ana Paula contra o movimento Legendários teria sido determinante para a postura adotada dentro da casa.

Brigido explicou que críticas e julgamentos externos acabaram virando combustível para a narrativa dentro do programa. Ele afirmou que prefere "inflamar algo que já existe fora" do que iniciar conflitos do zero, por acreditar que isso gera mais repercussão entre quem está assistindo.

O participante disse que já entrou preparado para esse tipo de embate e deixou claro que não pretende dar espaço para que a situação avance dentro da casa. "Ela pode gritar, pode fazer barraco, mas não vai entrar aqui", afirmou, dizendo que a decisão não foi tomada no momento, mas construída antes mesmo do confinamento.

Brigido mencionou a importância do movimento Legendários em sua vida durante a conversa. O empresário enfatizou que Ana Paula não sabe os motivos reais por trás da antipatia. "Então, e aí é ela ela que não sabe o que eu sei. Entendeu? Ela tá achando que eu decidi aqui agora aí", declarou o participante.

O movimento Legendários

O Legendários é um movimento cristão criado na Guatemala em 2015, focado apenas em homens. A iniciativa une religião e atividades físicas intensas em retiros. No Brasil, os pacotes para participar variam entre R$ 450 e R$ 81 mil, atraindo diferentes perfis de participantes.

O movimento prega também que os participantes frequentem a igreja todos os domingos. Atualmente atua em 108 sedes ao redor do mundo e afirma promover a "transformação de homens e famílias".

No Brasil, o Legendários ganhou visibilidade depois da participação do ex-BBB Eliezer em um dos eventos. O movimento já atraiu também outros famosos como Thiago Nigro e Neymar pai. Brigido participou do movimento cristão pela primeira vez em março de 2025 e afirma que a experiência o transformou.

Segundo Brigido, a vivência no Legendários o tornou um "novo homem". "Eu vivia em uma sociedade que distorcia valores e achava normal viver assim", compartilhou ele nas redes sociais antes de entrar no BBB 26. O empresário também ficou conhecido por ter trabalhado como modelo em propaganda de motel em 2018.

Ana Paula Renault foi a primeira eliminada da Prova do Líder, escolhida justamente por Brigido na rodada eliminatória inicial. A empresária e jornalista deixou o Provódromo ainda durante o programa ao vivo.





