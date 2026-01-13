Divulgação/Universal Music BTS anuncia turnê mundial com shows no Brasil

O grupo de k-pop BTS anunciou, nesta terça-feira (13), que fará três shows no Brasil em 2026. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro, em São Paulo, ainda sem local definido. Até o momento também não há informações sobre a venda de ingressos.

De acordo com o site do grupo, a turnê mundial terá início em Goyang, na Coreia do Sul, no dia 9 de abril. O BTS passará pela Ásia, América do Norte, América Latina, Europa e Oceania, com shows marcados até março de 2027.





Na América do Sul, além do Brasil, o grupo fará shows em Lima, Santiago, Bogotá e Buenos Aires.

Após um hiato que teve início em 2022, o BTS também lançará um novo álbum, que ainda não tem título definido, no dia 20 de março. O disco contará com 14 faixas inéditas. A pausa de quatro anos chegou ao fim após V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope prestarem seu serviço militar, obrigatório na Coreia do Sul.

A última passagem do BTS pelo Brasil foi em 2019 com a turnê mundial "Love Yourself: Speak Yourself". Na ocasião, o grupo fez dois shows no Allianz Parque, em São Paulo.