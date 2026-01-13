Reprodução | TV Globo Prova do Líder do BBB 26 tem disputa acirrada

O segundo dia de Big Brother Brasil 2026 preparou uma explosão de emoções nesta terça-feira (13). A nova edição do reality show já iniciou com treta, desistência e a primeira prova da temporada.

O suspense começou quando Dummies entraram na casa mais vigiada do Brasil e mostraram uma mesa com várias cédulas de dinheiro, anunciando que o prêmio da edição foi dobrado e chegou a R$ 5,44 milhões.

Nesta edição, Pipocas, Veteranos e Camarotes disputam o valor que ainda pode ser maior com o decorrer dos 100 dias de confinamento.

Do lado de fora, o clima de competitividade ficou ainda mais acirrado entre os próximos Pipocas, que foram confinados no famoso Quarto Branco. Um bate-boca entre participantes, provocações e tretas levaram à desistência de Ricardinho.

O candidato apertou o botão vermelho e foi o primeiro a desistir da sua entrada no BBB, após 12h de prova, nesta terça-feira (13).

Agora, restam oito candidatos que ainda disputam duas vagas no time Pipoca do BBB 26: Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

Prova do Lider

Além disso, hoje inicia a primeira prova de resistência da temporada: a Prova do Líder.

A disputa será realizada da seguinte forma: os participantes ficam em volta de uma grande piscina de bolinhas e produtos. Quando o sinal sonoro toca, os brothers precisam pegar um cartão na piscina e colocá-lo no nicho. Em seguida, saem da piscina e aguardam.

O jogador da rodada que está descansando na caixa do Mercado Livre fica responsável por sortear quem venceu a rodada [de acordo com o cartão escolhido pelo brother]. Se o cartão sorteado não for de nenhum dos brothers, um novo sorteio é realizado.





O vencedor da primeira rodada pode ficar descansando na caixa e outras contagens regressivas serão iniciadas para disputar as rodadas. Durante a prova, terão etapas eliminatórias que podem tirar participantes do jogo.

BBB 26

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.

Na quinta-feira (15), o Big Fone tocará e quem atender fica imune e coloca duas pessoas no paredão. Na sexta (16), acontece o Na Mira do Líder com cinco pessoas e no sábado (17) terá a Prova do Anjo. Domingo (18) será de formação de paredão.