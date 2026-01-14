Henri Castelli convulsiona novamente após voltar ao confinamento.
Reprodução/Instagram
Henri Castelli convulsiona novamente após voltar ao confinamento.

Henri Castelli apresentou um novo quadro de convulsão após retornar à casa do BBB 26, nesta quarta-feira (14). Mais cedo, o ator já havia deixado a Prova do Líder após convulsionar. Ele foi levado ao hospital, passou por exames e foi liberado.

A segunda convulsão ocorreu minutos após o brother retornar ao confinamento. No momento em que Castelli passou mal, os colegas de BBB entraram em desespero e pediram ajuda à produção do reality.


No momento do socorro, a TV Globo interrompeu a transmissão das imagens e pediu que todos os brotheres entrassem na casa.

Reportagem em atualização*

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-01-14/bbb-26--henri-castelli-tem-outra-convulsao-apos-retornar-a-casa.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes