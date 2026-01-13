Jheny Santucci, esposa do ex-BBB Arthur Aguiar, trocou farpas com a ex-De Férias com o Ex, Gabi Prado. A discussão entre as duas ocorreu nesta terça-feira (13), por meio de comentários deixados no Instagram.
Tudo começou quando Ana Paula Renault, que está confinada na casa do Big Brother Brasil 26, afirmou que a vitória do ator na edição de 2023 só foi possível porque ele seguiu um roteiro.
Gabi Prado alfinetou o ator nos comentários de uma publicação sobre o assunto. "Foi campeão, agora fazer história aí já é outra coisa. Beijão", escreveu.
A esposa do ex-BBB não gostou nada do comentário. "Frustrada porque nem para ser barraqueira do BBB ela serviu (convite não chegou né?)... só do De Férias Com o Ex e a Fazenda mesmo", rebateu Jheny, referindo-se aos dois reality shows dos quais Gabi já participou.
A discussão continuou e Gabi Prado respondeu à provocação. "Mas pelo menos no De Férias e na Fazenda eu fiquei conhecida pelo meu nome mesmo, não por ser mulher de alguém! Beijos, flor”, escreveu.
"E quem disse que eu queria um reconhecimento igual ao seu? Estou nem aí para isso, flor. Não vivo disso! Nem todo mundo liga para fama, principalmente a qualquer custo como a sua... está flopada, né? Não sabe mais o que fazer", rebateu Jheny.
Arthur Aguiar responde comentário de Ana Paula Renault
Arthur Aguiar não gostou nada do comentário que Ana Paula Renault fez sobre ele no BBB 26. Em conversa com a veterana do reality, o pipoca Pedro exaltou a participação do ator, que venceu a edição de 2023.
"O Arthur foi o único camarote que ganhou né. O bicho era bom no diálogo hein, meu deus do céu, olha...", disse.
Em resposta ao elogio, Renault chamou o ator de "galinha" e afirmou que quando um participante é muito estrategista, acaba não fazendo "história" e "nada" depois.
Após a repercussão do diálogo, Arthur Aguiar rebateu os comentários da loira. "Entra ano e sai ano e meu nome continua na boca das pessoas que entram na casa. Engraçado que elas sempre tentam desmerecer a minha vitória ou falar algo que não tem nem pé nem cabeça. Isso porque, segundo elas, eu não fiz história. Agora imagina se eu tivesse feito então hein… Hahaha aiai… Deixa eu ficar quieto que é melhor… hahaha”.