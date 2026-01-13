TV Globo Ricardinho é o primeiro participante a desistir do Quarto Branco

Ricardinho foi o primeiro brother a apertar o botão vermelho e desistir da disputa por vaga no BBB 26 na tarde desta terça-feira (13), após mais de 12 horas de confinamento no Quarto Branco. O atleta de futebol freestyle, de 27 anos, natural de Belém do Pará, protagonizou diversas polêmicas durante a madrugada, incluindo discussões sobre racismo reverso com Matheus e confrontos com Chaiany.

A desistência ocorreu depois de o participante abrir todas as latas de água disponíveis e atrapalhar o sono dos demais candidatos. Agora restam oito participantes disputando duas vagas remanescentes no grupo Pipoca do reality.

A dinâmica do Quarto Branco reúne candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público em votação regional. Os dois últimos a permanecerem no local conquistam entrada definitiva na casa principal. Ricardinho representava a região Norte e competia contra outros oito participantes de diferentes estados brasileiros.

Quem é Ricardinho

O atleta é bicampeão mundial de futebol freestyle, tendo conquistado os títulos em 2017 e 2019. Formado em Educação Física, Ricardinho já esteve em 22 países graças ao trabalho e foi reconhecido pelo Guiness World Records pelas habilidades no esporte. Atualmente mora em São Paulo, onde vive há cinco anos com a namorada Karen, que ele chama de "minha vida".

O candidato começou a se destacar em competições aos 13 anos e pouco depois conquistou o primeiro patrocínio. Ricardinho viveu boa parte da infância com os avós, que o apoiaram desde o início da carreira esportiva. Além de atleta, também atua como influenciador digital nas redes sociais.

Durante a apresentação na Casa de Vidro, o belenense afirmou ser competitivo e disse não ter medo da participação no reality. O maior receio seria voltar a enfrentar dificuldades financeiras como as que viveu quando morou na China aos 16 anos.

Madrugada de tensão e provocações

Em menos de 10 horas no Quarto Branco, Ricardinho discutiu com diversos participantes e se isolou dos companheiros. O primeiro atrito teve início quando o atleta se afastou do grupo enquanto os demais interagiam. Chaiany comentou com outros candidatos sobre o comportamento observado no participante naquele momento.

"É por isso que muitas das vezes fico calado. Quando você fala, você pensa que está se abrindo, se explicando... mas as pessoas começam a brincar sobre isso. Mas não estou brincando. Só queria que soubessem que estou bem. Eu não tiro sarro de vocês sobre vocês estarem brincando. Quando expliquei sobre extremos, era só pra explicar o motivo", afirmou Ricardinho em resposta aos comentários.

Chaiany pediu desculpas e disse que não estava debochando, mas sim preocupada com o estado emocional do colega. Pouco depois, Ricardinho e Matheus também se estranharam em nova discussão. Durante a madrugada, o atleta chegou a cantar algumas músicas, bater na maçaneta e dar chutes na parede enquanto os demais participantes tentavam dormir.

A situação escalou quando Ricardinho abriu todas as latas de água que estavam em um cooler. A atitude gerou correria entre os candidatos, que tentaram garantir as garrafas antes que mais água fosse desperdiçada. Enquanto os participantes reclamavam da ação, Ricardinho reagiu com ironia: "Ué, não mandaram eu beber tudo?". Parte das águas acabou derramada dentro do barril, aumentando ainda mais a irritação do grupo.

Acusação de racismo reverso

A tensão aumentou quando Ricardinho acusou Matheus de racismo reverso durante um desentendimento. Matheus afirmou que o comportamento provocativo do atleta era típico de determinado grupo racial. "É sempre aqui [aponta para a palma da mão]. Aqui não faz essas coisas. É sempre aqui", disse Matheus a Ricardinho.

Questionado sobre o significado da fala, Matheus foi mais direto: "Coisa de branco fazer essas de 'mongolão' assim! Tu não vê negão fazendo essas coisas." O termo usado por Matheus é considerado pejorativo e ofensivo para pessoas com deficiência intelectual, gerando ainda mais controvérsia na discussão.

"Racista uma hora dessas?", indagou Ricardinho, que é um homem branco. "Racismo reverso? Existe racismo reverso?", rebateu Matheus. Ricardinho confirmou a acusação e questionou se aquele não seria o nome correto para a situação. Matheus debochou da afirmação e disse que racismo reverso não existe, sugerindo que o colega estudasse mais história.

Chaiany tentou intervir na discussão e colocar panos quentes na conversa: "Isso não é coisa de branco. É coisa de doido." A fala buscou desvincular o comportamento de Ricardinho de qualquer questão racial. Apesar da tentativa de apaziguar os ânimos, a tensão permaneceu elevada entre os participantes.

Ameaça e confronto direto

Chaiany também protagonizou confronto direto com Ricardinho após a abertura das latas de água. A participante se dirigiu ao atleta e fez uma declaração firme sobre a convivência no Quarto Branco. "Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver qual vai ser teu limite", afirmou.

Enquanto o grupo conversava em pé, Ricardinho sussurrou sozinho: "Gastem bastante energia… isso!". A fala foi interpretada como estratégia para cansar os adversários na prova de resistência. Pouco depois, a produção pediu que o participante devolvesse um gorro na despensa que havia pego indevidamente.

Em outro momento, Leandro encarou Ricardinho em silêncio em cena de tensão. Ao fundo, Matheus disse: "Você não tem noção com quem você tá mexendo". Ricardinho questionou se estava sendo ameaçado e cobrou posicionamento claro do colega.

Reação após a desistência

Os candidatos restantes comentaram a desistência de Ricardinho logo após o atleta apertar o botão vermelho. "Ele cavou a própria cova. Nunca se atira contra um exército", disparou Matheus em referência ao comportamento do ex-colega.

"Ele fez a estratégia dele. Se foi bom ou não... Eu sabia que ele não estava bem, ele estava fingindo que estava bem", afirmou Rafaella sobre a desistência. Elisa comentou que se estressou com o atleta durante a madrugada e admitiu ter dito diversos palavrões durante as provocações.

Ricardo concordou com as críticas e afirmou que Ricardinho não quis participar das conversas em grupo. "Nós três aqui conversando, você viu a gente tentando incluir o cara", disse. O participante opinou que o atleta estava se excluindo propositalmente e classificou a atitude como feia e desagradável.

Agora restam oito candidatos disputando as duas vagas remanescentes no BBB 26: Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste. A dinâmica segue até que apenas dois permaneçam no Quarto Branco e conquistem entrada definitiva na casa principal.

