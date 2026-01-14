Reprodução/Internet Viva a Noite voltará à programação fixa do SBT

Se de um lado o SBT acertou no apresentador, que vai ser Luís Ricardo, pode errar no dia do show se não escalar o sábado.

O Viva a Noite tem a memória afetiva do sábado a seu favor.

Pesquisa para saber o dia de apresentar o Viva a Noite é para quem desconhece TV aberta e está errando constantemente.

Tem coisas que muita pesquisa erra porque representa a fantasia do pesquisado.

Quem vai ver o Viva a Noite é a dona de casa acima de 60 anos.

Então, tem que ser depois da novela da TV Globo.

Tem que ser às 22:30 no SBT.

Qualquer coisa diferente disto não vai ser bom.

O que fazer com a Virginia?

Põe a Virginia na sexta a noite.

O Viva a Noite é consagrado como era o Clube dos Artistas na sexta feira à noite na TV Tupi.

Mas no SBT, sob comando de Daniela Beyruti, até o passado é imprevisível.

E não adianta ganhar a batalha se não ganha a guerra.

Dar Ibope um dia ou outro é jogar a bola contra o gol.

Se não tem projeto para superar a TV Record, que é vice longe do SBT, de nada adianta ganhar no sábado ou quando seja.

O SBT erra primeiro porque a diretora Daniela Beyruti não sabe o que está fazendo.

Ela não tem projeto.

Não sabe avaliar o peso de um programa diário de um semanal.

Não adianta ter Ibope no sábado à noite se, durante a semana, no período da manhã e da tarde, leva um verdadeiro ''vareio'' da TV Record.

O SBT, que não tem programação religiosa em sua madrugada, não justifica não ser vice de Ibope a não ser por não saber o que está fazendo.

Eu sei perfeitamente que foi o Silvio Santos e suas peraltices que perderam a vice-liderança para a TV Record.

Mas agora quem está na cadeira de comando é a filha dele e em TV aberta não tem vitimismo porque o vitimismo dela não paga as contas ou os supostos empréstimos.

TV aberta não é lugar para gente que não sabe o que está fazendo.

TV aberta comandada por gente que não sabe o que faz dá nisto, perde quando não poderia perder e tem atitudes que não deveria tomar.