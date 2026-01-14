Reprodução/Instagram/@henricastelli/TV Globo Henri Castelli convulsiona na Prova do Líder





































Henri Castelli passou mal durante a prova do líder do BBB 26, na manhã desta quarta-feira (14). Os participantes alertaram a produção do programa que ele havia caído na piscina de bolinhas e estava convulsionando. "Produção, ele está passando mal. Está convulsionando", gritaram, desesperados.

*O texto aborda temas sensíveis, podendo desencadear reações diversas em algumas pessoas.

Logo, a equipe médica entrou para socorrer o ator e a prova foi interrompida . "Atenção todos, desçam do trampolim e aguardem instruções", informou a direção. Abalada, Sarah Andrade chorou muito.

Pouco tempo depois, a produção entrou em contato com os participantes do programa para avisar que o artista estava bem . "Atenção, ele está consciente e bem", disse a direção, que pediu para os brothers retornarem aos seus trampolins.





"Um minuto atrás ele estava querendo desistir. Ele acabou de virar para mim e falar que ia desistir", disse Sarah.

"Por isso, que achei que ele tinha pulado de propósito", destacou Jonas.

Seguem na Prova do Líder

Sarah Andrade (veterana)

Edílson Capetinha (camarote)

Alberto Cowboy (veterano)

Babu Santana (veterano)

Breno (pipoca)

Jonas Sulzbach (veterano)

Marciele (pipoca)

Quem é Henri Castelli?

Henri Lincoln Fernandes Nascimento, conhecido como Henri Castelli, é um ator brasileiro que iniciou sua carreira na televisão em 1998, com pequenas participações na minissérie Hilda Furacão e na novela Pecado Capital.

Ele viveu seu primeiro vilão em 2004, na novela Como uma Onda. Logo depois, integrou o elenco de Belíssima e, em 2006, interpretou outro vilão em Cobras & Lagartos. Castelli também foi coprotagonista em Caras & Bocas.

Em 2013, interpretou o mocinho Cassiano em Flor do Caribe. Seu último trabalho na Globo foi como participante do Dança dos Famosos, em 2024.

Vida pessoal de Henri

O ator foi casado com a modelo Isabeli Fontana de 2005 a 2007. Da relação, nasceu Lucas Fontana Fernandes, de 19 anos.

Em 2020, o artista chegou a ser agredido por um empresário e corretor de imóveis, que alegou não conhecer. O caso aconteceu na Barra de São Miguel, em Alagoas, no dia 30 de dezembro. Na ocasião, ele sofreu uma fratura exposta na mandíbula e ficou com uma sequela no lado direito do rosto.

Henri perdeu a sensibilidade no local, no entanto, os agressores foram condenados.

