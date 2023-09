Reprodução/Instagram - 13.09.2023 Adriane Galisteu é a apresentadora de 'A Fazenda 15'





"A Fazenda 15" já tem uma data definida para a divulgação dos participantes do elenco oficial. A Record confirmou que os integrantes da nova temporada serão revelados nesta quinta-feira (14).

Os primeiros peões serão revelados no perfil do reality show no Kawai, às 9h. Ao longo do dia, diferentes canais vão entregar quem são os 18 competidores e os últimos nomes serão divulgados às 19h, no "O Programa de Todos os Programas".





Já os participantes do paiol só serão descobertos pelo público na próxima semana, no cronograma oficial de "A Fazenda 15". O grupo de ex-participantes de realities, que disputa uma vaga para entrar na sede, será revelado no programa ao vivo de pré-estreia, na próxima segunda-feira (18).



A emissora também confirmou uma seletiva da prova do fazendeiro para a data de estreia oficial do reality rural, na terça-feira (19). Confira abaixo o cronograma completo:

Vem mais spoiler aí! E ESSE É QUENTÍSSIMO! Não marca NADA na quinta-feira (14), hein?! #AFazendaNoPGM pic.twitter.com/zATNG8Be0k — Portal R7.com (@portalR7) September 12, 2023





