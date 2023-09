Reprodução Instagram - 12.09.2023 Gretchen, Nicole, Gominho e Raissa

“A Fazenda 15” , reality da Record apresentado por Adriane Galisteu, vai começar. Dessa vez, a edição, que se inicia no próximo dia 19, contará com alguns participantes que já integraram os elencos de outros anos da competição rural. Confira celebridades que causariam caso retornassem nesta temporada:



1 - Raissa Barbosa

Reprodução/Instagram Raissa Barbosa



Considerada como uma das maiores injustiçadas da história do programa, a peoa foi eliminada no meio do reality em uma roça contra o sertanejo Mariano e a atriz Lidi Lisboa, porém protagonizou diversos momentos intensos na competição. Dentre as pérolas da participante, a guerra de creme dela contra os homens da sede e os embates com MC Mirella marcaram a edição que coroou Jojo Todynho como campeã.

AQUECIMENTO | Todo fã de reality sabe onde estava na hora desse acontecimento da Fazenda 12: Raissa e o creme na cara do Cartolouco, Biel e Juliano. #AFazenda pic.twitter.com/rz0YSb6vfn — Dantas (@Dantinhas) August 23, 2022







2 - Gretchen

Reprodução / Instagram Gretchen



Eternizada com os memes que entregou durante a participação no reality rural, a cantora é a mais pedida pela web para retornar ao confinamento, principalmente por ter desistido da temporada em que participou. Além dos memes, tretas não faltaram quando Gretchen estava no elenco de “A Fazenda 5”. Carelli, inclusive, colocou Gretchen como uma das três melhores participantes da história do programa.

UM PEDAÇO DA HISTÓRIA! Há 10 anos, Gretchen tocava o sino e desistia de “A Fazenda 5” pic.twitter.com/xTJJrOdhe6 — Tracklist (@tracklist) July 7, 2022



3 - Lipe Ribeiro

Reprodução/Instagram Lipe Ribeiro



Finalista da edição de 2022, o influenciador - que também é conhecido pelas passagens no reality “De Férias com o Ex: Brasil”, da MTV - voltou de várias roças e conquistou o carinho do público. Os ‘afters’ que protagonizava ao lado de Jojo, após as festas, e as brigas que teve com Biel foram os momentos mais comentados pelos internautas. Além disso, o pedido de casamento que ele fez à Ya Burihan em “A Fazenda” sempre é lembrado pelos espectadores, tendo em vista que, após sair da competição, ele descobriu que foi traído por ela .







4 - Andressa Urach

Reprodução Andressa Urach



Marcada na história da competição pela roça que disputou contra Bárbara Evans e Denise Rocha, pelas guerras de cuspe e pelos memes que protagonizou nas festas, Andressa Urach é outra figura que entregaria muito entretenimento caso voltasse ao reality da Record. Da treta ao humor, ela não passaria despercebida em uma nova temporada.

andressa urach falando verdades na cara de bárbara e denise ao vivo pic.twitter.com/4tzt2jErOG — Acervy (@acervommes) December 21, 2022







5 - Nicole Bahls

Reprodução/Instagram Nicole Bahls



Tida pelos internautas como uma "fábrica de memes ambulante", a ex-panicat já esteve no reality duas vezes e não foi tranquila nas participações. Pelo contrário, Bahls fez parte de diversas confusões. Ela, inclusive, já deu dicas de como se masturbar no programa . Já imaginou como seria o retorno da peoa pela terceira vez?

6 - Gominho

Reprodução/Instagram - 25.01.2023 Gominho



Dono do maior meme da história do reality, o melhor amigo de Preta Gil é um dos nomes mais bem-recebidos pelos internautas quando o assunto é a volta de um ex-peão. Até hoje Gominho é lembrado pela roça em que Britto, então apresentador da competição, disse: “Essas são as três indicadas à roça dessa semana. Uma prova com três mulheres: Rita, Sheila e Gominho”.

UM MÊS A FAZENDA #AFazenda13 pic.twitter.com/EgMouPsqpA — Jorge Victor Soares 🇾🇪 (@JorgeVictorSoa2) August 14, 2021











7 - Lu Schievano

Reprodução/Record Lu Schievano



Breve e intensa, é assim que a passagem de Lu pode ser definida em “A Fazenda 6”. Isso porque a peoa ficou na competição por duas semanas. Contudo, mesmo em pouco tempo, ela protagonizou tretas com quase todos os participantes. Hoje em dia, os internautas defendem que ela foi “inocentada pelo tempo” e que também era uma “lenda incompreendida”. Gostaria do retorno dela?

- Esquenta #AFazenda14 -



A briga entre Rita Cadillac e Lu Schievano foi uma das mais intensas de A Fazenda 6: "Vocês são nojentos", esbravejou Lu. #AFazenda pic.twitter.com/0CP5f0Z2ek — Tudo Sobre Reality (@TudoSobReality) May 23, 2022