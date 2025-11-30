Reprodução/SBT/Instagram/@lucianohuck/SBT Eliana, Luciano Huck e Celso Portiolli

A televisão brasileira é o maior meio de comunicação do país. Nas últimas décadas, tem feito diversos apresentadores milionários. A Globo, SBT e Record são emissoras que pagam milhões aos maiores medalhões do meio. Nomes como Luciano Huck, Ana Maria Braga, Eliana e Celso Portiolli, são uns dos mais quistos pelo público e pelos contratos.

No entanto, as emissoras têm a regra de não divulgar valores que pagam para seus profissionais. É uma estratégia em que as empresas utilizam para evitar surpresas como mudanças de emissoras ou inflar os "salários" das estrelas.

Os brasileiros têm como forte tradição acompanhar vários programas de entretenimento. Eles se tornaram rotina forte da população. Por este motivo, seus apresentadores ganham muito bem, afinal, eles acabam fazendo parte da história dos telespectadores.

Esses comunicadores contam com a missão de levar alegria, informação e prestação de serviço com o público. Muitos desses apresentadores que participam das reuniões para criação de pautas, roteiros e alguns são até exigentes quanto ao palco da atração.

Luciano Huck

Reprodução/TV Globo Luciano Huck no The Wall





Com a saída de Fausto Silva do Domingão, Luciano Huck assumiu a difícil missão de substituir o veterano. Com a troca, o esposo de Angélica tem segurado as pontas no dia mais concorrido da televisão brasileira.

Devido a isto, rumores apontam que o pai de Benício, Joaquim e Eva ganha na faixa de R$ 3,5 milhões fixos, além de R$ 7 milhões quando juntam os contratos publicitários. O Domingão com Huck é uma das atrações mais lucrativas do canal, que investe forte em formatos estrangeiros para ele.

Ana Maria Braga

Reprodução/Instagram@anamariabraga Ana Maria Braga comanda o Mais Você na Globo





A veterana das manhãs está no topo da lista de maiores salários da televisão. Com uma grande experiência, a apresentadora do Mais Você faz sucesso com as receitas em que apresenta, e também na forma como comanda a atração.





O formato, que é uma mistura de entretenimento com prestação de serviços, mantém a loira na liderança no período matutino. Além disso, ela é uma grande vendedora de produtos dentro da sua atração.

A famosa fatura R$ 2,1 milhões mensais, porém, esse valor chega a R$ 3,2 milhões com a publicidade.

Celso Portiolli

Reprodução/Internet Celso Portiolli comanda o Domingo Legal





É a maior estrela do SBT atualmente. Considerado o "sucessor" de Silvio Santos, o famoso comanda o Domingo Legal, função que assumiu em 2009, quando Gugu (1959-2019) trocou a emissora pela Record.

Celso Portiolli iniciou sua carreira na produção, logo depois, passou a substituir nomes importantes, como o de Angélica no Passa ou Repassa, quando a mesma se mudou para a Globo em 1996 para comandar o Angel Mix.

Após assumir o dominical, Portiolli passou a ganhar R$ 800 mil mensais.

Eliana

Reprodução/TV Globo Eliana na Globo





A ex-apresentadora infantil é um dos principais nomes da televisão brasileira. Começou a carreira no Festolândia, em 1991, a convite de Silvio Santos. Em 1998 a loira ganhava R$ 20 mil mensais para comandar o Eliana & Companhia, no mesmo ano, migrou para a Record e liderou o Eliana & Cia.

Em 2005, faz a mudança para o público familiar, comandando o Tudo é Possível, ganhando na faixa de R$ 250 mil mensais. Em 2009, voltou ao SBT a convite de Silvio Santos para cobrir o rombo da saída de Gugu. Na emissora da Anhanguera, passou a ganhar R$ 800 mil mensais.

Já em 2024, Eliana deixou o SBT rumo a Globo e passou a apresentar o "Saia Justa", no GNT e The Masked Single, na Globo. Na emissora carioca, a ex-apresentadora infantil ganha na faixa de R$ 460 mil mensais.

Ratinho

Reprodução/Internet Ratinho em seu programa no SBT





Ratinho estourou na Record em 1997, vencendo constantemente a Globo, mudou para o SBT e fez o maior sucesso por lá. Os testes de DNA e barracos, tornaram-se o trunfo do famoso na guerra pela audiência.

No entanto, nos últimos tempos o artista mudou a pegada da sua atração e hoje, consolidou-se como uma das maiores audiências do SBT. Ele atualmente divide custos e receitas com o SBT no horário de sua atração noturna. Com esse modelo de contrato, seu salário chega a R$ 2 milhões mensais.