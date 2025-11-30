Reprodução/Instagram/@anathaismatos/@marcosmion Ana Thaís e Marcos Mion se divertiram com resposta inusitada

Marcos Mion ficou sem reação durante a participação de Ana Thaís Matos no quadro Tem ou Não Tem do Caldeirão do último sábado (29). O apresentador ficou bastante surpreso ao ouvir a comentarista dizer que poderia vender um parente para ver seu time jogar a final da Libertadores. "Como assim, gente?", ficou chocado o pai de Romeo.

A pergunta do quadro era: "Qual loucura você faria para seu time jogar a final da Libertadores?". Lucas Gutierrez soltou "faltar no trabalho". Everaldo Marques frisou que "pedir dinheiro emprestado" era a opção escolhida por 13 pessoas escutadas pela produção.

O narrador seguiu o resto da rodada com sua equipe e não deu chance para os rivais. Ana logo soltou o que pensava e assustou o comunicador.





"Gente, vou arriscar! Vender a família?", disse a comentarista. "Como?", indagou Mion, atônito. "Vender um cunhado, um primo", frisou Ana Thaís. "Como assim? Vender um ser humano? Como assim? Eu não entendi, vender uma pessoa?", reforçou o apresentador, assustado.

"Eu venderia meu cunhado, primo", tentou consertar a profissional. "Mas vender de verdade?", perguntou novamente Mion. "Alguém quer comprar?", brincou Renata Silveira, da mesma equipe, rindo bastante.

"Isso é maravilhoso, eu fiquei meio em choque. Vender um ser humano da família", disse Marcos Mion, bastante chocado com a resposta. "Ah, é uma loucura", frisou Ana Thaís. "Isso é uma loucura", pontuou o apresentador.

"Vender um... não consigo nem falar isso, vender um familiar", ressaltou o comunicador. "Vender uma sogra!", disse a apresentadora. "Tem ou não tem?", questionou novamente o contratado da Globo.

"Poxa, gente, vocês não venderiam nem um cunhado?", perguntou em tom de brincadeira Ana Thaís. "Eu falei que você era acelerada, falar de loucura é contigo mesmo, a Ana sabe das coisas", ressaltou Marcos.

Depois, o líder do Caldeirão chegou perto de Caio Ribeiro. "Caio, imagino que você não venderia um familiar", iniciou. "Jamais, isso é coisa da Ana", disse.

"Mas o que vocês acham que os brasileiros responderam nessa?", disse Mion. "Pedir demissão do trabalho ou pedir um atestado para faltar ao trabalho", sugeriu o comentarista, que acertou, pois foi a opção mais falada, por 26 pessoas.