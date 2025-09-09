Reprodução/Internet Ratinho revela multa de R$ 44 milhões paga por Silvio Santos em 1998

O SBT estreou nesta terça-feira (9) o documentário Ratinho: Sem Filtro, dedicado à trajetória de Carlos Roberto Massa. Dividida em três episódios, a produção mostra a vida pessoal e profissional do apresentador, além de revisitar polêmicas que marcaram sua carreira. O primeiro episódio traz imagens raras de sua trajetória antes da chegada ao SBT.

Polêmicas

O segundo foca em sua vida familiar, com depoimentos de filhos e netas. Já o terceiro revisita momentos turbulentos. No documentário,revela o valor da multa paga por Silvio Santos (1930-2024) para tirá-lo da Record em 1998. “Minha multa era de R$ 44 milhões. Nem o Silvio tinha esse dinheiro. Um dia, ele foi ao culto do Edir Macedo e se acertaram por R$ 14 milhões”, contou.

Ratinho também admite que cometeu excessos, principalmente no fim dos anos 1990, quando chegou a ser apelidado de “rei da baixaria”. Um dos episódios lembrados é o sequestro de Wellington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, quando ele ofereceu arrecadar o valor pedido pelos criminosos. “Eu conhecia os sequestradores, eram violentos e criaram fama no meu Estado”, disse.

“Então falei na televisão que fazia uma campanha e arrecadava o que eles pediam. O Zezé e o Luciano, principalmente o Luciano, ficaram ofendidos. Eu fiquei com medo, mas eu devia ter ficado quieto. Foi um erro. Eu pedi desculpas e ficou tudo certo depois”, afirmou o artista.