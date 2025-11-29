Reprodução/Instagram/@melissamaia Mel Maia recebe apoio dos fãs após morte da mãe

Débora Maia, mãe de Mel Maia, faleceu aos 53 anos na última sexta-feira (28). Após a divulgação da morte da matriarca, a atriz recebeu apoio de fãs e amigos, que prestaram pêsames à família pela perda.

"Valorizem a mãe de vocês; nunca se sabe a hora e o momento da partida. Perdoem, amem, aproveitem. Meus sentimentos aos familiares", disse um seguidor. "Meu Deus! Só quem já não tem mais a mãe sabe a dor que é! Que tristeza… não há palavras que possam confortar neste momento. Sinto muito, do fundo do meu coração", lamentou outra. "Que Deus conforte seu coração! Muita força", reiterou um terceiro.

Velório

O velório de Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, está sendo realizado no Crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. A atriz chegou ao local por volta do meio-dia, acompanhada de amigos.





O pai da artista, Luciano Souza, também compareceu, acompanhado por familiares e amigos.

Morte de Débora Maia

A equipe de Mel Maia divulgou uma nota oficial para anunciar a morte. O comunicado reforça o clima de luto e solicita respeito ao momento vivido pela família. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia", diz o texto.

A nota também destaca que o período exige recolhimento: "Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família", afirma o comunicado. A equipe agradeceu o carinho dos fãs e o respeito demonstrado.