Divulgação/Globo/João Cotta Dos dedinhos até a Globo: relembre a trajetória de Eliana

Após fazer história como apresentadora do SBT , Eliana está pronta para uma nova etapa na carreira na Globo . Apesar de estar em frente as telinhas, ela já foi cantora, integrante de grupo musical e mais. Relembre a trajetória:

Estreia na carreira

Aos 13 anos, Eliana integrou o grupo musical A Patotinha, onde ficou por quatro anos. Sua beleza chamou a atenção de Gugu Liberato, que a convidou para participar do grupo Banana Split, em 1990.

Fazendo sucesso no 'Qual é a Música', Silvio Santos convidou a jovem para fazer um teste como apresentadora. Aos 18 anos e com o contrato assinado, ela iniciou os trabalhos como apresentadora de televisão.

Após comandar o 'Festolândia', Eliana esteve no 'Sessão de desenho', onde surgiu a idade de grava a música 'Os dedinhos'. A partir daí, a carreira de Eliana decolou e ela precisou deixar a faculdade de Psicologia.

Do SBT a Record

A disputa com Angélica e Xuxa começou com a chegada do programa 'Bom Dia & Cia' e com as três voltadas para o público infantil. Após uma 'dança das cadeiras' por programas, ela decidiu encerrar o contrato com o SBT e migrar para a Record, onde ficou por quase onze anos e migrou do público infantil para o adulto.

Na emissora, apresentou Eliana & Alegria, Eliana na Fábrica Maluca e o grande sucesso em Tudo é Possível, que durou de 2005 a 2009 com ela no comando.

O retorno para o SBT trouxe o programa com o próprio nome, onde ficou até 2024.

Chegada na Globo

No dia 1ª de abril de 2024, Eliana e o SBT anunciaram a saída da apresentadora da emissora. Na sequência, os rumores da ida para a Globo aumentaram. A contratação foi confirmada na última quinta-feira (27).

A apresentadora deve emplacar programas tanto na TV aberta quanto nos canais fechados do Grupo Globo. Atualmente, duas atrações estão sem apresentadoras. A primeira é o reality "The Masked Singer Brasil", que não teve uma substituta anunciada desde a saída de Ivete Sangalo . A segunda é o "Saia Justa", do GNT. O programa conta com Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil. Após a ausência de Gabriela Priolli , uma quarta apresentadora não foi escalada.

Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp