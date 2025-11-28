Reprodução/Internet Onda de calor afeta audiência matinal na Grande São Paulo

A onda de calor na Grande São Paulo fez estrago na audiência matinal das emissoras: com exceção da Record, que permaneceu com seus índices habituais durante toda a manhã, a Globo e o SBT sofreram com o êxodo dos telespectadores ao longo da faixa horária.

Na Globo, o Mais Você despencou e cravou seu pior desempenho em praticamente cinco anos. Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Mais Você marcou apenas 5,1 pontos de média, índice que representa a pior performance do programa desde 4 de dezembro de 2020.

Final de ano se aproximando

Com 28% menos público do que nas últimas quatro quintas-feiras, o matinal de Ana Maria Braga foi responsável pelos piores números da Globo entre 6h da manhã e 0h53, horário em que o Jornal da Globo entrou no ar.

SBT não se salvou

Na emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024), o Primeiro Impacto teve o seu pior desempenho do ano e marcou quase a mesma média do Bom dia & Cia, o normal é que o telejornal quase dobre os números da rede.