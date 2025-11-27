Reprodução/ Instagram @joaosilva Luciana, João, Rodrigo e Faustão

Fausto Silva, o Faustão, tem vivido uma vida mais reclusa e longe dos holofotes para cuidar da saúde. Após passar por transplantes de rim e fígado, em julho, o apresentador foi visto nesta semana.

Na quarta-feira (26), João Silva, um dos filhos dele, publicou um registro com o patriarca no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores.





Além de Faustão e João, estavam presentes Luciana Cardoso, a esposa do comunicador, e Rodrigo, o caçula do casal. A família saiu para celebrar os 24 anos de casamento de Fausto e Luciana.

"Comemorando os 24 anos de união das pessoas que mais amo nesta vida", escreveu João como legenda da postagem. Esta é a segunda aparição pública do famoso.

A primeira foi em setembro, quando ele levou a filha primogênita, Lara Silva, ao altar. A jovem se casou com Julinho Cares, filho do presidente de São Paulo, Julio Casares.

Corrente de apoio

Nos comentários, além dos fãs, vários famosos da classe artística vieram a público repercutir a nova aparição de Fausto Silva. "Que emoção ver essa foto, João Silva! Em família tudo fica melhor! Viva o amor destes pais tão queridos", declarou Eliana.

"Família linda e que alegria imensa ver seu pai bem", prosseguiu Tata Werneck. "Que coisa boa ver essa família", continuou Marcos Mion. "Ah, isso não tem preço! Que maravilha poder comemorar! Um brinde ao amor", acrescentou Sônia Abrão. "Família amada", concluiu Angelica.