Reprodução/TV Globo Luciano Huck e Rafa Kalimann

Em mais um programa ao vivo, o apresentador Luciano Huck recebeu a influenciadora Rafa Kalimann, que está esperando sua primeira filha, fruto da relação com o cantor Nattan. O marido de Angélica, inclusive, aproveitou a deixa para conferir o nome da criança.

"Hoje estamos trazendo Rafa Kalimann, a nossa grávida do ano!", disse ele no último domingo (23). "Zuza, né? Que delícia de nome", pontuou ao saber como se chamará a filha dos artistas.

No entanto, o nome Zuza traz muitas histórias. O apelido era usado pela família para chamar Josefina, avó de Nattan, que faleceu pouco antes do anúncio da gravidez. Portanto, a escolha tem caráter afetivo, além de ser uma forma de manter viva a memória da matriarca, que foi imprescindível na vida do cantor.





Existe outro significado para a escolha. Em vários idiomas, o nome ganha outras conotações, como "pequena pérola", em chinês, ou "lírio", no tcheco.

Rafa Kalimann e Nattan assumiram o relacionamento em dezembro de 2024, mas a história dos dois começou bem antes. Eles se conheceram em 2023, nos bastidores da Dança dos Famosos. Entre um ensaio e outro, surgiu uma sintonia.

Em novembro de 2024, alguns boatos de romance começaram a borbulhar nas redes sociais; depois, os dois passaram a aparecer juntos em eventos e viagens. No entanto, fãs já especulavam que era algo mais do que amizade.

A relação foi oficializada em novembro de 2024. Após o momento, enfatizaram que a história vinha sendo construída há mais tempo e que a conexão teria começado nos bastidores do Domingão com Huck, evoluindo posteriormente para um relacionamento.