Reprodução/SBT Celso Portiolli comanda o Domingo Legal

Celso Portiolli fez um comentário no último domingo (23) que soou como uma indireta sobre a saída de um dos diretores do SBT. "Quando não é bonzinho aqui, o pessoal manda embora", disse o apresentador do Domingo Legal. A semana começou com a saída de Rinaldi Faria da Superintendência Artística do canal.

A declaração ocorreu depois de uma homenagem a Junior Gargalaca, diretor do programa. Durante o Passa ou Repassa, Celso chamou o profissional ao palco.

"Tem uma coisa importante. Eu quero chamar uma pessoa. Gargalaca, meu diretor, venha para cá. Desce do switcher. Ele não sabe", disse.





"Para quem acompanha televisão, você vê o cenário. Mas a televisão é feita de um lugar chamado switcher, onde estão todas as imagens das câmeras e uma mesa de corte bonita. Fica lá em cima; o diretor comanda tudo. Fala com o apresentador, fala com a produção. Quem comanda esse avião chamado Domingo Legal é o Gargalaca", explicou o apresentador.

Portiolli destacou que o diretor está à frente da atração há 25 anos e exaltou a parceria entre os dois.

"Você é um grande líder, todo mundo te ama. Muito respeitado, muito amado. Você é muito gentil com todo mundo, comigo também. É um cara que eu gosto muito", afirmou.

"Aqui caiu como uma luva. Ele sabe me dirigir, ele me conhece muito bem. Estamos fazendo uma trajetória muito bonita no SBT. Encarando sete horas de programa… Foi uma loucura minha assumir esse tempo todo, e ele, mesmo sem saber muito da coisa, falou: 'vambora'. E está aguentando esse trabalho de dirigir sete horas de programa", finalizou.

No fim, Celso entregou uma placa ao diretor: "Pelo seu trabalho intensivo aqui no Domingo Legal, pela sua dedicação".

"Muito obrigado a todos. Só tenho a agradecer pela parceria, pela paciência. E agradecer a toda essa equipe maravilhosa", respondeu Gargalaca.

Saída de Rinaldi Faria

A saída de Rinaldi Faria do SBT foi motivo de comemoração nos bastidores do canal. Ratinho se ajoelhou ao lado de Liminha e fez uma oração para agradecer à família Abravanel, na última terça (18), no Programa do Ratinho, que havia sido bastante afetado pelas mudanças promovidas por Rinaldi.

Danilo Gentili também ironizou a queda do profissional. Em seu perfil no X, publicou um trocadilho com a dupla infantil criada por Rinaldi: "Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá", alfinetou.