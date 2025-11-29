Reprodução/Youtube Fazenda de Leonardo













Grandes nomes da televisão brasileira e da música estão investindo pesado no agronegócio, transformando suas fortunas artísticas em verdadeiros impérios nas áreas rurais. Artistas como Gusttavo Lima, Ana Maria Braga, Ratinho, Amado Batista, Leonardo e Zezé Di Camargo, além de serem figuras de grande destaque, estão apostando com força no mundo rural. Confira logo abaixo as principais propriedades dos famosos.

Ana Maria Braga

Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga e sua fazenda





A Fazenda Primavera, localizada em Bofete, São Paulo, foi o grande refúgio da apresentadora durante a pandemia. A propriedade, com 363 hectares, conta com uma casa principal em estilo colonial, construída na década de 1960, onde todos os anos ela faz uma festa junina típica para os amigos.

Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga em sua fazenda





A propriedade possui cinco suítes, terraço com vista panorâmica, piscina, além de uma capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima, horta e duas cozinhas. Ana Maria chegou a ter mais de 500 cabeças de gado, mas hoje seu maior foco é a restauração florestal.

Amado Batista

Reprodução/TV Record Amado Batista mostrando sua fazenda





O cantor das serenatas possui uma grande fazenda em Cocalinho, Mato Grosso, com mais de 35 mil hectares. Em sua propriedade, ele tem quatro pistas de pouso e dez lagos artificiais. O imóvel ainda conta com mansões de 11 quartos, energia solar e poços artesianos.

Reprodução/TV Record Amado Batista em sua Fazenda





Destaca-se na criação de gado, que possui cerca de 20 mil cabeças.





Gusttavo Lima

Reprodução/@gusttavolima Cantor Gusttavo Lima





O cantor é dono de uma fazenda de 39 mil hectares, avaliada em R$ 275 milhões, no Mato Grosso. A propriedade rural possui galpão para secagem e armazenamento de grãos, casa de funcionários, pista de pouso particular, campo de futebol, piscina e um grande rebanho de gado de corte.

Reprodução/Internet Gusttavo Lima e sua Fazenda





Gusttavo Lima investe principalmente em gado e soja. O Embaixador ganha cerca de R$ 8 milhões mensais apenas com shows.

Ratinho

Reprodução/Instagram/@oratinho Ratinho em sua fazenda





O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, não é somente um dos comunicadores mais populares da televisão brasileira. Fora dos estúdios do SBT, o famoso construiu um verdadeiro império no agronegócio que o coloca entre os maiores produtores rurais do Brasil.

Reprodução/SBT Fazenda do apresentador Ratinho





Dono de 19 fazendas espalhadas pelo país, Ratinho administra propriedades que somam milhares de hectares e um rebanho superior a 50 mil cabeças de gado, além de lavouras de café, milho e soja.

Zezé Di Camargo

Reprodução/@zezedicamargo Zezé di Camargo fazendeiro

O cantor Zezé Di Camargo, que despontou no país na década de 1990 com o sucesso "É o Amor", possui uma fazenda para chamar de sua. A Fazenda É o Amor, alcunha que faz referência ao hit que o consagrou junto com o irmão Luciano, fica localizada em Araguapaz (GO).

Reprodução/TV Record Zezé di Camargo na Fazenda É o Amor





Com 1.500 hectares, a propriedade é especializada em gado de raça e conta com um laboratório de produção para animais puros. O imóvel rural conta com mais de 1,2 mil animais, com vários destaques para as vacas Marani, Bucareste e Elegance 9, que chegam a valer em torno de R$ 1,5 milhão cada.

Leonardo

Reprodução/Divulgação Leonardo e sua Fazenda Talismã





Localizada na cidade de Jussara, Goiás, A Fazenda Talismã do cantor Leonardo está avaliada em R$60 milhões e conta com mil hectares. Além disso, a propriedade possui 5 mil cabeças de gado para recria, leilões e engorda.