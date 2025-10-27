Filme "Morte em Veneza"/MantarayFilm Morre Björn Andrésen, o "menino mais bonito do mundo"

O ator sueco Björn Andrésen, conhecido mundialmente pelo papel em " Morte em Veneza " (1971), morreu no sábado (25), aos 70 anos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (27) por Kristina Lindström, codiretora do documentário " O Garoto Mais Bonito do Mundo " (2021), que retrata a trajetória do artista. A causa da morte não foi divulgada.

Em entrevista à imprensa sueca, Lindström afirmou que soube da notícia por familiares do ator. “ Soubemos por sua filha ”, disse a cineasta, que dirigiu o documentário ao lado de Kristian Petri. O filme revisita a fama precoce de Andrésen e as consequências emocionais que ele enfrentou após ser considerado um símbolo de beleza.

Björn Andrésen alcançou notoriedade mundial aos 15 anos, quando o diretor italiano Luchino Visconti o escolheu para interpretar Tadzio, um adolescente cuja beleza desperta a obsessão de um músico idoso, vivido por Dirk Bogarde, no clássico "Morte em Veneza". O longa é baseado na obra do escritor alemão Thomas Mann.

Após o lançamento do filme, Andrésen passou a ser conhecido como “ o garoto mais bonito do mundo ”. O título, porém, marcou o início de uma fase difícil. O ator revelou anos depois que a fama repentina o levou à depressão e ao vício em drogas.

“ Não tive nenhum problema durante as filmagens. Mas, uma vez que terminaram, senti que era uma espécie de presa lançada aos lobos. Fisicamente nada me aconteceu, mas mesmo assim foi muito desagradável ”, relatou.

Nascido em 26 de janeiro de 1955, em Estocolmo, Andrésen cresceu sem pai e enfrentou uma infância conturbada. Aos dez anos, perdeu a mãe, que cometeu suicídio, e foi criado pelos avós. A trajetória pessoal marcada por traumas e solidão também foi abordada no documentário lançado em 2021.

Além do papel em "Morte em Veneza", o ator trabalhou em produções como " Midsommar" (2019), de Ari Aster, interpretando o idoso Dan.