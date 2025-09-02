Reproduçao TV Globo Tiago Scheuer

A saída de William Bonner do "Jornal Nacional" tem gerado uma longa reformulação no quadro de funcionário de jornalismo da Rede Globo. O "Hora 1", jornal da madrugada comandado por Roberto Kovalick, passará a ser apresentado por Tiago Scheuer.

Quem é?

Nascido em Jaraguá do Sul, município em Santa Catarina, o jornalista passou na Univali, a Universidade do Vale do Itajaí. Após concluir a graduação em 2005, começou a trabalhar como repórter e depois migrou para o segmento esportivo.





Em 2010, se mudou do Brasil para a Alemanha. Lá, foi contratado pela emissora Deutsche Welle. Um ano depois, retornou ao Brasil, entrando no canal privado de notícias do Grupo Globo, o GloboNews.



Depois de um período na TV por assinatura, migrou para o canal aberto da empresa. "Jornal Nacional" e "Jornal Hoje" foram alguns dos programas nos quais participou, com ênfase nas previsões metereológicas.

Atualmente, vinha se dedicando ao cargo de coapresentador do "Bom Dia SP", assumido por Sabina Simonato desde a demissão de Rodrigo Bocardi em 30 de janeiro.

Agora será âncora titular do "Hora 1". O jornalístico da madrugada era capitaneado por Roberto Kovalick, que substituirá César Tralli no "Jornal Hoje". O marido de Ticiane Pinheiro, por sua vez, ocupa a bancada do "Jornal Nacional" como sucessor de William Bonner.

Vida pessoal

Em plataformas de interação virtual, como o Instagram, onde é seguido por mais de 434 mil seguidores, Tiago Scheuer compartilha outros assuntos que não se restringem ao cotidiano profissional. Dicas de receitas, bastidores de viagens e rotina fitness são alguns dos conteúdos publicados por ele.

Pronunciamento

Nesta terça-feira (2), durante o "Bom Dia São Paulo", ele se pronunciou pela primeira vez após ser efetivado para um novo cargo. "Estaremos juntos no 'Hora 1' a partir de novembro. Fica aqui o convite para você, que acorda conosco todos os dias aqui no 'Bom Dia São Paulo', esse jornal que amo e que há muitos anos faz parte da minha vida", disse.