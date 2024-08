Reproduçao TV Globo Damião (Xamã), Ritinha (Mell Muzilo) e José Bento (Marcelo Mello Jr.) em 'Renascer'

"Renascer" mostrará a formação de um novo casal nos próximos capítulos. O escritor Bruno Luperi mudará os desfechos de Ritinha, personagem interpretada por Mel Muzzilo . Ao contrário do que os espectadores pensavam, ela não ficará com José Bento (Marcello Melo Jr.), tampouco com Damião (Xamã).





Segundo o "Gshow", a mocinha cairá nos encantos de um galã já conhecido pelo público. Trata-se de Eriberto, defendido por Pedro Neschling. O homem, inclusive, já se relacionou com a megera Eliana, assumida por Sophie Charlotte, e também com Kika (Juliane Araujo).





Ao decorrer do folhetim, Ritinha sofreu nas mãos de Eliana, já que viu o marido, Damião, cair nos encantos dela. A personagem ainda se envolveu com o José Bento, sucessor de José Inocêncio, protagonista vivenciado por Marcos Palmeira no remake. Ambos os romances, no entanto, terminaram. Será que agora a personagem de Mell Muzillo terá um final romântico feliz?





"Renascer" é adaptada por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa. O remake fica no ar até setembro, quando é substituído pelo folhetim "Mania de Você", de João Emanuel Carneiro. A próxima narrativa do horário nobre é protagonizada por Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes e Chay Suede.

