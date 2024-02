Reprodução TV Globo/ Estevam Avellar Sophie Charlotte como Eliana em 'Renascer'

A emblemática Eliana chega em "Renascer" na noite desta quarta-feira (7). Defendida na obra original de Benedito Ruy Barbosa por Patrícia Pillar, a mocinha descontrolada passa a ser interpretada por Sophie Charlotte na adaptação escrita por Bruno Luperi.







Casada com José Venâncio ( Rodrigo Simas ), um dos filhos do clã de José Inocêncio (Marcos Palmeira), a personagem terá uma entrada triunfal no folhetim ao cogitar a hipótese de estar sendo traída pelo marido. Tudo começa com uma festa organizada por ela para o companheiro.





Com a falsa justificativa de que precisa resolver questões profissionais no trabalho, Venâncio irá atras de Buba (Gabriela Medeiros), amante dele. Quando descobrir que o marido não foi à empresa trabalhar, Eliana terá um surto, começará a quebrar objetos do próprio apartamento, misturará vários remédios com bebida alcoólica e acabará internada em um hospital.





Substituto de "Terra e Paixão", o remake de "Renascer" é escrito por Bruno Luperi, neto do autor original do folhetim, o célebre novelista Benedito Ruy Barbosa. Prevista para ir ao ar até setembro deste ano, a trama focada em José Inocêncio dará lugar à "Mania de Você", narrativa inédita criada e escrita por João Emanuel Carneiro.





