Reprodução Instagram - 6.8.2024 Ana Maria Braga e Rebeca Andrade

Ana Maria Braga, de 75 anos, surpreendeu o público na última segunda-feira (5), quando usou o X, antigo Twitter, para fazer um pedido público a medalhista olímpica Rebeca Andrade. A apresentadora quer que a atleta participe do "Mais Você", atração apresentada por ela na Rede Globo.







"Vocês concordam que a Rebeca Andrade poderia ir cozinhar comigo algumas receitas que ela andou salvando? Façam essa mensagem chegar até ela", escreveu a loira. A publicação repercutiu entre os internautas, alcançando mais de 635 mil visualizações.





O convite para cozinhar se deu após uma declaração de Rebeca, que afirmou ter pensado em receitas culinárias antes de competir. A ginasta conquistou ouro em sua apresentação solo na última segunda-feira (5), durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024.





"Está todo mundo me marcando no vídeo que a Rebeca Andrade comenta que durante o aquecimento para executar a sua série, ela fica pensando nas receitas que salva da internet e acaba não fazendo. Vocês concordam que ela poderia fazer alguma dessas receitas comigo?", destacou Ana Maria, dessa vez no Instagram.

